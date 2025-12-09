Palazzo dei Celestini ospita il 15° Raduno dei Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze

Per domani, mercoledì 10 dicembre, la Provincia di Lecce e l’Unicef promuovono e organizzano il 15° Raduno dei Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze dei Comuni del Salento, organizzato in occasione della Giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza.

Il tradizionale ed atteso incontro annuale, che si prenuncia già molto partecipato, prenderà il via a partire dalle 10, nella sala consiliare di Palazzo dei Celestini, a Lecce, dove 56 giovani sindaci si ritroveranno tutti insieme per un momento speciale dedicato all’ascolto, al confronto e alla partecipazione attiva nelle loro rispettive comunità.

Ad accoglierli ci sarà il presidente della Provincia di Lecce Fabio Tarantino, con le presidenti dei Comitati Unicef regionale Giovanna Perrella e provinciale Daniela Savoia.

I giovani primi cittadini, con la fascia tricolore, segno della fiducia che le comunità ripongono in loro, saranno accompagnati dai rispettivi dirigenti scolastici e dai sindaci dei Comuni di appartenenza.

Hanno aderito le Amministrazioni comunali di Alliste, Andrano, Aradeo, Arnesano, Bagnolo del Salento, Calimera, Campi Salentina, Cannole, Caprarica di Lecce, Carmiano, Carpignano Salentino, Casarano, Castrignano dei Greci, Castro, Collepasso, Corigliano d’Otranto, Corsano, Cursi, Galatone, Gallipoli, Guagnano, Lequile, Leverano, Lizzanello, Maglie, Martano, Martignano, Matino, Melendugno, Melissano, Melpignano, Minervino di Lecce, Morciano di Leuca, Novoli, Ortelle, Otranto, Parabita, Patù, Poggiardo, Porto Cesareo, Presicce-Acquarica, Racale, Salice Salentino, Salve, San Donato di Lecce, San Pietro in Lama, Santa Cesarea Terme, Soleto, Surano, Taurisano, Taviano, Tiggiano, Trepuzzi, Tuglie, Veglie, Vernole.

Durante l’incontro, saranno ascoltate le testimonianze di alcuni giovani sindaci che racconteranno la loro esperienza di partecipazione attiva nelle rispettive comunità, con particolare riferimento alle quattro priorità globali per la tutela del futuro di bambine, bambini e adolescenti proposte da Unicef: educazione di qualità, non discriminazione, salute mentale e benessere psicosociale e sostenibilità. Referente della Provincia di Lecce per il raduno dei Ccrr è Catia Colitta.