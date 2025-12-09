Step By Step: il vero lusso oggi è scegliere capi che durano

C’è stato un tempo in cui il lusso era sinonimo di eccesso. Di ostentazione, di quantità, di novità continua. Oggi, invece, per molti il vero lusso è qualcosa di molto più semplice e silenzioso: poter contare su ciò che si possiede. Scegliere meno, ma scegliere bene. Investire in capi che resistono nel tempo, che non stancano, che accompagnano la quotidianità senza chiedere nulla in cambio. Il lusso moderno è la durata.

In un mercato saturo di offerte, tendenze, promozioni e sollecitazioni continue, Step By Step sceglie di sottrarre, non di aggiungere. Da oltre settant’anni, il brand costruisce una proposta fondata sulla coerenza: abbigliamento che segue la persona, non il mercato. Uno stile fatto di scelte ragionate, materiali affidabili, tagli che non si piegano al gusto di una stagione, ma che attraversano il tempo con discrezione.

I capi selezionati parlano chiaro. Nella linea donna, l’equilibrio si esprime attraverso blazer ben costruiti, maglieria dalle forme pulite, pantaloni che si adattano alla giornata senza perdere struttura. I cappotti Emme Marella, ad esempio, rappresentano perfettamente l’idea di investimento intelligente: caldi, eleganti, capaci di restare attuali anche a distanza di anni.

Nella proposta uomo, la scelta si concentra su capi che non chiedono attenzioni continue, ma restituiscono affidabilità. I pantaloni chino mantengono la loro forma, le camicie si indossano con naturalezza, i giubbotti svolgono la loro funzione in ogni condizione climatica. Le sneakers completano un guardaroba che non ha bisogno di effetti speciali, ma di continuità. Per i più piccoli, l’approccio non cambia: scarpe resistenti, selezionate per durare nel tempo e reggere l’uso reale.

A sostenere questa idea di durabilità ci sono brand che condividono la stessa visione. Non si tratta di nomi da esibire, ma di marchi riconoscibili per la loro qualità costante. Emme, Weekend Max Mara, Dr Martens, Tommy Hilfiger, Cult: partner che hanno fatto della coerenza il loro punto di forza, e che Step By Step seleziona stagione dopo stagione per offrire un’estetica solida, non gridata.

Il concetto di “durabilità” passa anche dall’esperienza d’acquisto. I negozi Step By Step di Lecce sono spazi curati, in linea con l’identità del brand. Non offrono infinite alternative, ma possibilità reali. Il personale ascolta, consiglia, guida, sempre per aiutare a scegliere. Lo stesso accade sullo shop online, dove ogni percorso è pensato per essere fluido, ordinato, rispettoso del tempo e dell’attenzione di chi naviga.

Scegliere capi che durano non è solo una decisione di stile, ma una presa di posizione culturale. In un’epoca che spinge al consumo veloce, fermarsi e costruire un guardaroba coerente diventa un gesto radicale. Un lusso nuovo, forse il più prezioso: quello di non dover ricominciare ogni volta da zero.

Step By Step rende possibile questa scelta. Non promette trasformazioni, ma offre strumenti concreti per sentirsi bene nel proprio stile, ogni giorno.