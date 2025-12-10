Benemerenze CONI: lo sport pugliese celebra i suoi eroi ad Acquaviva delle Fonti. Riconoscimento per il salentino Massimo De Giorgi

Il prestigioso Teatro Comunale “Sebastiano Arturo Luciani” di Acquaviva delle Fonti ha fatto da cornice nei giorni scorsi a uno degli eventi più significativi per lo sport pugliese: la solenne cerimonia di consegna delle Benemerenze CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano).

L’appuntamento, che celebra dirigenti, tecnici, atleti e società che si sono distinti per risultati e dedizione pluriennale, ha rappresentato un momento di profonda riconoscenza per l’impegno profuso in favore della diffusione e dei valori dello sport.

La platea era gremita di figure autorevoli del panorama sportivo e istituzionale, riunite per applaudire le eccellenze del territorio che, con la loro passione, danno lustro non solo alla Puglia ma all’intero movimento sportivo nazionale.

Una carriera esemplare: la Stella d’Argento a Massimo De Giorgi

Tra i premiati più acclamati della giornata, spicca il nome di Massimo De Giorgi, un dirigente sportivo e arbitro salentino che ha ricevuto l’ambita Stella d’Argento al Merito Sportivo.

Attualmente Presidente del Comitato INPS di Lecce, De Giorgi è stato insignito di questo prestigioso riconoscimento in virtù di un impegno quasi leggendario:

– 50 anni dedicati al Settore Arbitrale di Tennis Tavolo.

– 20 anni di attività come Arbitro Internazionale.

La Stella d’Argento del CONI è il riconoscimento destinato a personalità che abbiano conseguito meriti particolari in campo sportivo, contribuendo in maniera significativa alla diffusione e al potenziamento dell’attività agonistica. Per Massimo De Giorgi, questo premio non è solo il culmine di una carriera arbitrale lunghissima e internazionale, ma anche la dimostrazione dell’importanza del volontariato e della dedizione per la crescita di discipline meno “mediatiche” ma fondamentali per la base sportiva.

Dopo aver ricevuto la Stella di Bronzo al Merito Sportivo, l’ottenimento della d’Argento certifica un percorso di eccellenza, sacrificio e incondizionata fedeltà ai principi sportivi, rappresentando un modello per tutti gli operatori del settore.

Benemerenze: il tributo del CONI alla passione sportiva

La cerimonia ha visto la consegna di diverse onorificenze, dalle Stelle di Bronzo a quelle d’Oro, destinate ad atleti, tecnici e società che hanno raggiunto importanti traguardi in base a rigidi criteri stabiliti dal CONI.

L’evento di Acquaviva delle Fonti ha ribadito quanto sia fondamentale il lavoro silenzioso di chi opera dietro le quinte, fornendo la struttura e il regolamento essenziale per permettere agli atleti di competere. La premiazione di figure come Massimo De Giorgi sottolinea l’importanza degli ufficiali di gara e dei dirigenti come pilastri imprescindibili dello sport italiano.

L’applauso finale al Teatro Luciani ha celebrato l’anima più pura e dedita dello sport, quella fatta di passione duratura e impegno costante nel tempo.