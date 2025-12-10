Il Lions Club Lecce Messapia organizza il Concerto di Natale 2025, appuntamento al Teatro Apollo

Il Lions Club Lecce Messapia organizza il tradizionale Concerto di Natale 2025, in programma venerdì 19 dicembre presso il Teatro Apollo di Lecce. L’ingresso è previsto alle ore 20.00, con inizio spettacolo alle 20.45. L’evento si svolge con il patrocinio del Comune di Lecce e del Conservatorio “Tito Schipa”, in collaborazione con “Cuori e mani aperte” di don Gianni Mattia e “Figli in Paradiso – ali tra cielo e terra” di Virginia Campanile, ed è destinato a sostenere la Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale Vito Fazzi di Lecce.

Sul palco si esibirà la “Symphony & Soul – Orchestra Classic Pop Blues”, diretta da Lucia Rizzello, con la direzione artistica di Luigi Bisanti e gli arrangiamenti curati da Luigi Botrugno. Le voci soliste saranno quelle di Federica Memmola, Ray Campa, Giusy Colì e Pino Ingrosso, interpreti che accompagneranno il pubblico in un percorso musicale che attraversa atmosfere classiche, pop, blues e popolari.

Ospite d’onore della serata sarà l’eclettico ballerino internazionale Carlos Estigarribia, figura di riferimento nel mondo del tango, che si esibirà insieme alla ballerina Silvia Vespucci in un momento scenico dedicato alla danza come linguaggio universale.

“Il Concerto di Natale è un appuntamento che la nostra comunità attende ogni anno con partecipazione crescente – ha detto la presidente Nadia Gala, durante la presentazione del Concerto – e rappresenta uno dei modi più significativi attraverso cui il nostro Club esprime concretamente il proprio impegno verso il territorio. Sostenere la Terapia Intensiva Neonatale del Vito Fazzi significa essere vicini alle famiglie nei momenti più delicati, e farlo attraverso la musica ci permette di unire solidarietà e cultura in una serata di grande valore umano”.

Come da tradizione alla direzione artistica del concerto c’è il socio del Lions Club Lecce Messapia Silvio Quarta che ha sottolineato l’importanza del progetto culturale: “Costruire un concerto capace di dialogare con sensibilità diverse è una sfida che accolgo con entusiasmo ogni anno. L’edizione 2025 porta sul palco artisti straordinari, ognuno con una propria identità musicale forte. Abbiamo voluto creare uno spettacolo che emozioni, che sorprenda e che, soprattutto, riesca a coinvolgere il pubblico in un’esperienza condivisa di bellezza e solidarietà”.

“Ogni volta che la musica si mette al servizio del bene – ha affermato don Gianni Mattia – nasce qualcosa che parla direttamente al cuore. Anche quest’anno siamo grati al Lions Club Lecce Messapia per aver scelto di camminare insieme a noi: uniti possiamo far sentire meno sole le famiglie che vivono momenti difficili e ricordare a tutti che la solidarietà è un gesto semplice, ma capace di cambiare davvero le cose”.

“Per noi di Figli in Paradiso – ali tra cielo e terra – ha aggiunto Virginia Campanile – questo concerto è molto più di un evento: è un abbraccio collettivo, un modo per trasformare il dolore in cura, affetto e condivisione. Il Lions Club Lecce Messapia ha mostrato ancora una volta una sensibilità rara, con discrezione e sincerità. Insieme possiamo costruire legami che illuminano, soprattutto quando la strada è più buia”.

Per informazioni: 348 3390701. Gli inviti possono essere ritirati anche presso “La clinica dell’accendino” in Via Imperatore Adriano a Lecce