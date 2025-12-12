Un biliardino, televisori e stereo donati al al Reparto di Psichiatria dell’Ospedale di Scorrano

Una donazione al Reparto di Psichiatria dell’Ospedale di Scorrano in ricordo di due amici scomparsi. È quanto realizzato dall‘Associazione “Il Tuo Sorriso, il Nostro Ricordo”, fondata da un gruppo di giovani amici di Martano per ricordare Francesca e Simone, due ragazzi venuti a mancare prematuramente.

Spinti dal desiderio di trasformare il dolore e la mancanza in un’azione concreta di solidarietà, utile a migliorare la qualità del tempo di degenza dei pazienti, i ragazzi hanno donato al Reparto di Psichiatria nove televisori, con aste, un biliardino e uno stereo.

Il Reparto di Psichiatria di Scorrano – diretto dal Dott Francesco Macrì – rappresenta una delle strutture più attive del Dipartimento di Salute Mentale della ASL Lecce. Nel semestre gennaio–giugno 2025 registra 238 ricoveri ordinari, con un tasso di occupazione del 72,6%, indice di un utilizzo costante e significativo dei 15 posti letto disponibili e una durata media di degenza pari a 8,32 giorni.

Questi numeri raccontano l’intensa attività assistenziale svolta dal personale sanitario, impegnato ogni giorno nella cura e nella presa in carico di pazienti che affrontano patologie spesso complesse e bisognosi di un approccio multidisciplinare.

“Questa donazione migliorerà in modo concreto la qualità dell’ambiente terapeutico del reparto, la possibilità per i pazienti di fruire di momenti di svago e socialità contribuisce positivamente al percorso di cura. Siamo quindi profondamente grati all’Associazione per la sensibilità dimostrata e per aver scelto di trasformare un ricordo doloroso in un gesto di grande solidarietà” ha dichiarato il Direttore del Reparto di Psichiatria di Scorrano Francesco Macrì.

“Questa donazione si inserisce nel solco di umanizzazione delle cure e dei luoghi di cura e rappresenta un gesto di grande valore umano e sociale. Ringraziamo l’Associazione ‘Il Tuo Sorriso, il Nostro Ricordo’ per aver scelto di ricordare i due cari amici con senso civico e profonda umanità. La comunità dimostra ancora una volta di essere vicina alle nostre strutture e di riconoscere l’importanza e la centralità di sostenere la salute mentale e il benessere psicologico” ha dichiarato la Direttrice Sanitaria di ASL Lecce Maria Nacci.