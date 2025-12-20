Il Natale solidale, l’Eurospin di Otranto della Famiglia Giannetta dona pedane di alimenti alle famiglie in difficoltà

​Nel cuore del Salento, dove la bellezza del paesaggio si scontra troppo spesso con le crescenti fragilità economiche di molte famiglie, il Natale 2025 si accende di una luce speciale grazie a un gesto di concreta generosità. L’Eurospin di Otranto, sotto la guida dell’imprenditore Giannetta, ha confermato la propria vocazione sociale donando tre intere pedane di beni alimentari di prima necessità a sostegno della comunità locale.

Un aiuto tangibile nel cuore delle Feste

L’iniziativa non è un caso isolato, ma il culmine di un impegno che l’imprenditore Giannetta e il suo punto vendita portano avanti durante tutto l’anno. Tuttavia, la scelta di intervenire con forza nel periodo natalizio carica il gesto di un valore simbolico profondo: garantire che nessuno, sul territorio, debba affrontare le festività con il peso della carenza alimentare.

​Dalla pasta ai prodotti a lunga conservazione, le tre pedane rappresentano una risposta immediata alle necessità primarie di chi oggi fatica a riempire il carrello della spesa.

Il ruolo dell’Associazione “Dalla Parte dei Più Deboli”

Per garantire che il sostegno arrivasse capillarmente a chi ne ha davvero bisogno, la gestione e la distribuzione sono state affidate all’associazione di volontariato “Dalla Parte dei Più Deboli“. Sotto la guida del presidente Sandro Barone, i volontari della storica realtà territoriale hanno attivato una rete logistica efficiente, trasformando la donazione in pacchi alimentari destinati alle fasce più vulnerabili della popolazione salentina.

​”La collaborazione tra imprenditoria responsabile e associazionismo è la chiave per generare un impatto reale,” sottolineano i promotori. “In un momento così delicato, non si tratta solo di rispondere a bisogni materiali, ma di rafforzare quel senso di coesione che rende una comunità davvero resiliente.”

L’emergenza povertà nel Salento

​Il contesto in cui si inserisce questa donazione è purtroppo segnato da un trend preoccupante. L’emergenza povertà nel Salento continua a crescere, alimentata dall’aumento costante dei prezzi dei beni alimentari che colpisce duramente i redditi bassi.

​A causa della fragilità lavorativa molte famiglie si trovano in una condizione di incertezza che le festività tendono ad accentuare.

​Le spese quotidiane, sempre più spesso, sottraggono risorse essenziali alla nutrizione.

​

​Il gesto dell’Eurospin di Otranto e dell’imprenditore Giannetta dimostra come il tessuto imprenditoriale possa farsi carico del benessere sociale. Non è solo beneficenza, ma una visione di economia civile dove l’impresa non è un’entità isolata, ma un organo vitale della società che restituisce valore al territorio in cui opera.

​In questo scenario critico, la solidarietà smette di essere una parola astratta per diventare azione concreta, capace di restituire dignità e speranza a chi vive un momento di buio.