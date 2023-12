A Natale scegli un regalo dolcissimo: il Cuore di cioccolato Telethon

Manca davvero poco a Natale e tra le tradizioni ‘tipiche’ di questo magico periodo dell’anno, c’è la corsa ai regali, tanto amata quanto odiata. La promessa è sempre la stessa, non ridursi all’ultimo minuto per andare a caccia dei cadeau da mettere sotto l’albero o per far contenti amici e parenti. Tra i tanti consigli per scegliere il regalo giusto ce n’è sicuramente uno, in grado di mettere d’accordo tutti: il Cuore di cioccolato realizzato da Caffarel per Fondazione Telethon. È un dono natalizio perfetto grazie all’elegante confezione in cartone, riutilizzabile, decorata con una grafica esclusiva. Con il Cuore di cioccolato non solo addolcirai, ma darai un sostegno alla ricerca sulle malattie genetiche rare. Sostegno che include anche un abbraccio e una speranza per le famiglie che aspettano una cura.

Non c’è solo la dolceczza e la solidarietà, ma anche la comodità. I cuori di cioccolato si potranno acquistare facilmente in una delle tante piazze salentine, da Lecce a Gallipoli, da Maglie a Novoli, da Galatina a Santa Cesarea Terme (per l’elenco completo, clicca qui).

“Questo fine settimana saremo nelle principali piazze italiane con i nostri banchetti di raccolta fondi, dove a fronte di una donazione potrai scegliere il Cuore di cioccolato che preferisci e donare così alla ricerca. Qui a Lecce abbiamo più di 80 punti di raccolta sparsi sul territorio. Nel frattempo, molti volontari hanno già scelto di distribuire il Cuore in forma privata, tra amici, parenti, colleghi d’ufficio o vicini di casa, tramite passaparola su Whatsapp o sui social network. Siamo in piena maratona da più di un mese ormai. Perché tutti insieme possiamo raccogliere la sfida di donare a tante persone un futuro diverso! E far diventare grandi!” ha dichiarato la Coordinatrice provinciale di Lecce Anna Maria Accoto.

“Facciamoli diventare grandi insieme” è l’invito che Fondazione Telethon rivolge ai cittadini per continuare a partecipare alla grande catena di solidarietà e sostenere la ricerca.