Natale, tempo di luci, profumi… e maltempo! Le previsioni per le feste

Il Natale ha sempre un fascino unico: quello dei camini accesi, dei profumi che escono dalla cucina, delle luci colorate che brillano tra i rami degli alberi, delle passeggiate lente sulle strade percorse senza fretta, del freddo gentile che invita a rientrare a casa al calduccio. Negli ultimi anni l’inverno sembra aver cambiato registro: meno prevedibile, più intenso, spesso capace di irrompere nelle feste con qualche “sorpresa” inaspettata. Non un regalo chiuso nei pacchetti pronti per essere scartati, ma un bollettino meteo annunciato dagli esperti che, puntuali, cercando di rispondere alla domanda più in voga in questo periodo dell’anno: che tempo farà a Natale?

Mentre in cucina si perfezionano i menù tramandati da generazioni e qualcuno chiude le valigie per raggiungere parenti o mete di vacanza, c’è un dubbio che torna puntuale. Una curiosità sulle previsioni meteo per le feste che unisce tutti: chi ha scelto il calore di casa e chi ha deciso di mettersi in viaggio. Questa volta, però, la risposta rischia di spegnere qualche entusiasmo. Le anticipazioni non lasciano spazio a illusioni: il Natale si preannuncia all’insegna del maltempo, con cieli carichi di nubi, pioggia e vento pronti a fare da sfondo a una festa che, nonostante tutto, resta speciale.

Le previsioni per la Vigilia e Natale

Una parentesi che, tra la Vigilia di Natale e Santo Stefano, porterà neve su gran parte dell’Italia e piogge anche al Sud, Puglia compresa. Maltempo in arrivo, dunque, proprio nei giorni clou. Attenziona anche al vento che soffierà forte il 25 dicembre.

Rassegnamoci, quindi. Meglio uscire premuniti di ombrello. Il meteo potrà complicare i piani, ma non può togliere il calore delle feste. Bastano piccoli accorgimenti: un ombrello sempre a portata di mano, una passeggiata tra le luci natalizie riparati dal vento, e il calore della famiglia e degli amici che rende speciale ogni momento.Nonostante il meteo avverso, nulla può intaccare il vero spirito delle feste.