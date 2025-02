“Tre”, il libro di Valerie Perrin sull’amicizia che sfida il tempo e i segreti

Valerie Perrin non ha bisogno di presentazioni dopo il successo ottenuto da “Cambiare l’acqua ai fiori“, ma sugli scaffali, in libreria, c’è un altro libro della scrittrice francese che merita di essere letto tutto d’un fiato. “Tre“, è un viaggio emozionante nel passato di tre amici inseparabili, raccontato con una delicatezza e una profondità capace di scavare nell’animo dei personaggi. Tre storie intrecciate da un legame nato tra banchi di scuola, in quinta elementare. Un legame che solo alla fine del romanzo si svelerà del tutto.

Il racconto, pagina dopo pagina, è una riflessione profonda sul passato che ritorna, sugli errori che segnano, sui legami che non si spezzano mai del tutto. Uno dei protagonisti è sicuramente la memoria, a volte dolorosa e difficile da affrontare. Le cicatrici lasciate dal tempo, i rimpianti e le scelte sbagliate emergono sotto forma di frammenti, apparentemente disordinati, almeno fino all’utimo capitolo, quello della verità. Ogni pezzo è come la tessera di un mosaico che si compone solo alla fine, quando tutti i nodi verranno al pettine. La scrittrice non dà risposte facili, ma lascia che il lettore esplori, insieme ai personaggi, la possibilità di perdonare, perdonarsi e andare avanti.

Un finale che lascia il segno

Come nei suoi libri precedenti, anche in “Tre” la scrittrice riesce a riservare un finale che sorprenderà il lettore. Non è mai scontato o banale, ma un epilogo che resta impresso.

“Tre” è un’altra dimostrazione della maestria di Valerie Perrin nel creare storie che toccano il cuore. Un libro da leggere con calma, da gustare e da meditare, che lascia il segno molto tempo dopo aver voltato l’ultima pagina. Se amate la scrittura emozionale, le storie che scavano nei sentimenti umani e i personaggi che diventano parte di voi, tre è una lettura assolutamente imperdibile.