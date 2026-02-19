Alla Parrocchia di San Massimiliano Maria Kolbe si festeggia l’ultimo sabato di carnevale

La Parrocchia di “San Massimiliano Maria Kolbe” si prepara a concludere, presso il teatro parrocchiale allestito in una meravigliosa sala da ballo per l’occasione, i festeggiamenti del carnevale Sabato 21 febbraio alle ore 20.30. Una serata aperta a bambini, ragazzi e famiglie, pensata per condividere momenti di allegria e socialità.

L’iniziativa rappresenta un’occasione speciale per stare insieme, fortemente voluta dal Parroco Don Maurizio Ciccarese, per rafforzare lo spirito di comunità e vivere il Carnevale in un clima di partecipazione.

Una festa che permetterà una pausa nella continuità: tutti possono mascherarsi e assumere identità diverse, con costumi vistosi, originali, usati o inventati. Tutto si trasforma per questa tradizione, basta un po’ di fantasia, creatività e voglia di divertirsi.

“Lo spirito della festa che fa stare insieme e condividere – commenta Don Maurizio Ciccarese – assume un significato pedagogico e pastorale profondo, che va oltre il semplice divertimento profano. È il desiderio di vivere un momento di gioia comunitaria e condivisione, preparatorio al tempo spirituale della Quaresima. Che sia un momento di festa sana e comunitaria che celebra la vita e la gioia”.

Ad animare la serata con musica e balli, l’esibizione straordinaria di Renato Zero Cover, oltre che la presenza di un angolo ristoro.

Appuntamento, quindi, sabato 21 febbraio alle ore 20.30 nel Teatro Parrocchiale del rione 167/C “San Massimiliano Maria Kolbe”.

