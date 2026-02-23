Il gruppo “Quelli che il Macello” di Corsano si aggiudica la 42ma edizione del “Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca”

Il gruppo “Quelli che il Macello” di Corsano, guidato dal capocarrista Carlo Morrone, si aggiudica il trofeo della 42ma edizione del “Carnevale di Corsano e del Capo di Leuca”. Lo storico gruppo di cartapestai ha trionfato con il carro intitolato «Pandora: la speranza tra le ombre».

A convincere i giurati sono state non solo le qualità artistiche (eccezionale la fattura dei lupi tra le fiamme) ma anche i movimenti meccanici interni al grande carro allegorico.

Al secondo posto si è classificato il gruppo “Picca ma boni jr” di Patù, coordinato dai capicarristi Francesco De Nuccio e Sergio Abaterusso, che si era presentato con il carro «La magia del Carnevale».

Il terzo gradino del podio è andato al gruppo “Mir” di Corsano, capeggiato dal capocarrista Roberto Buccarello, che ha sfilato con il carro dal titolo «Il Paese dei farlocchi».

Al quarto posto si è piazzato il gruppo “Mare di guai” di Corsano, che sotto le indicazioni del capocarrista Marco Chiarello, ha sfilato con il carro dal titolo «Carnevale, una magia da tramandare».

La seguitissima manifestazione, che si è svolta nei grandi viali della zona industriale di Corsano tra un tripudio di folla, è stata organizzata dalla Pro Loco di Corsano diretta da Salvo Bleve, con il sostegno del Comune, dell’Unione dei Comuni “Terra di Leuca” e dell’Unpli.