Firmato il Protocollo d’Intesa tra Arma dei Carabinieri e associazione Co.tu.le.vi per il contrasto alla violenza di genere

Nell’ambito delle attività dell’Arma dei Carabinieri, da sempre impegnata nel contrasto alla violenza di genere, questa mattina, presso il Comando Provinciale di Lecce, è stato sottoscritto un importante Protocollo d’Intesa tra Arma dei Carabinieri e associazione “Contro Tutte Le Violenze” Co.tu.le.vi..

Il protocollo, finalizzato al rafforzamento delle azioni di contrasto alla violenza di genere è stato sottoscritto tra i Comandanti Provinciali dei Carabinieri di Lecce Colonnello Andrea Siazzu, Brindisi Colonnello Leonardo Acquaro e Taranto Colonnello Antonio Marinucci, e il presidente dell’associazione Aurora Ranno.

L’accordo rappresenta un passo significativo verso la costruzione di una rete territoriale di ascolto e sostegno ancora più solida ed efficace, capace di garantire interventi tempestivi, coordinati e multidisciplinari a tutela delle vittime, con particolare attenzione alle donne, ai minori e alle persone in condizioni di particolare vulnerabilità.

Il Protocollo prevede: l’attivazione di canali di comunicazione diretti tra i presìdi territoriali dell’Arma e i centri dell’Associazione; la condivisione di buone prassi operative per l’accoglienza, l’ascolto e l’accompagnamento delle vittime nei percorsi di denuncia e protezione; l’organizzazione di attività formative congiunte rivolte agli operatori, finalizzate a rafforzare competenze specifiche in materia di prevenzione e gestione dei casi di violenza domestica e di genere; la promozione sul territorio salentino di iniziative di sensibilizzazione e informazione, anche nelle scuole e nei contesti giovanili, per diffondere la cultura del rispetto e della legalità; l’istituzione di uno sportello con sede nella città di Lecce, attualmente già operativo da remoto.

L’associazione Co.tu.le Vvi. nasce nel 2012 a Trapani, anche se la sua opera inizia nel 2008 con l’Apertura del primo Sportello Antiviolenza “Diana” all’interno del Tribunale di Trapani. Lo sportello si rivolge ad ogni genere di violenza e si avvale della collaborazione di