Laghetto ex cava di bauxite, l’accesso pedonale del sito sarà sempre garantito

Si è tenuto nel pomeriggio di ieri l’incontro tra il Sindaco di Otranto Francesco Bruni e i proprietari del terreno adiacente il laghetto nella ex cava di bauxite. Le parti, dopo un proficuo e sereno confronto, hanno concordato sul fatto che l’accesso pedonale a ogni singolo cittadino o visitatore del sito sarà sempre garantito.

Il Comune di Otranto, da parte sua, nei prossimi giorni completerà l’esame di un progetto di messa in sicurezza per evitare che gli utenti possano accedere alle parti più impervie e scoscese, garantendo una fruizione sicura di quei luoghi. Nel contempo, la proprietà ha evidenziato che per il terreno in questione ogni ipotesi di utilizzazione sarà pienamente compatibile con la destinazione agricola prevista per quella zona.