Sanremo e il potere del giudizio collettivo, il progetto di Sara Sotira parte dal caso Pucci

Sanremo è musica, spettacolo, intrattenimento, ma è anche uno dei più grandi spazi di esposizione pubblica del Paese, dove ogni parola, e ogni episodio vengono osservati e commentati in tempo reale. In pochi minuti, un’opinione può trasformarsi in tendenza, una critica in ondata collettiva.

È in questo scenario che si inserisce il progetto della psicologa e coach relazionale Sara Sotira, in questi giorni a Sanremo per realizzare una serie di contenuti dedicati alla lettura emotiva e sociale delle dinamiche che emergono durante il Festival.

Il primo reel della rubrica prende spunto dal caso di Andrea Pucci, riferimento alle polemiche social seguite alla sua annunciata partecipazione al Festival, poi ritirata dopo un’ondata di critiche e reazioni contrastanti. Un episodio che ha riportato l’attenzione sulla rapidità con cui il dibattito online puòintensificarsi. Non si tratta di entrare nel merito della vicenda, ma di interrogarsi sul fenomeno che mette in luce: cosa accade quando un’opinione individuale si trasforma in giudizio di massa?

«Quando il giudizio diventa collettivo – spiega Sara Sotira nel video – non è più soltanto un’opinione, ma un fenomeno psicologico.»

In un contesto come quello del Festival non esiste un unico osservatore: commenti in tempo reale, classifiche e discussioni sui social contribuiscono a creare un clima emotivo condiviso. In queste situazioni emergono due dinamiche precise. La prima è la de-individuazione: quando ci percepiamo come “uno tra tanti”, tendiamo a sentirci meno responsabili di ciò che diciamo, il senso di anonimato o di appartenenza al gruppo abbassa il filtro personale e i toni possono diventare più duri. La seconda è la polarizzazione: quando molte persone condividono la stessa posizione, quella posizione tende a radicalizzarsi e un semplice “non mi piace” può trasformarsi in attacco, etichetta o esclusione.

Amplificate dai social, queste dinamiche modificano profondamente la percezione di chi è esposto al giudizio pubblico. Non si tratta più soltanto di critica, legittima e parte del confronto, ma della sensazione di un’ostilità diffusa. La riflessione si chiude con una domanda che riguarda tutti: siamo davvero consapevoli di ciò che accade quando clicchiamo “invio”?

La rubrica proseguirà nei prossimi giorni con nuovi contenuti realizzati a Sanremo. I video sono pubblicati sul profilo Instagram “psicologia s”, dove la dott.ssa Sotira condivide approfondimenti dedicati al benessere psicologico e alle dinamiche emotive nei contesti di forte esposizione pubblica. Inoltre, oggi, mercoledì 25, la psicologa sarà ospite di Studio News a Casa Sanremo per approfondire i temi legati al festival.