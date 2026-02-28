Scommesse sportive in Italia dopo il rinnovo delle concessioni: cosa è cambiato per i giocatori nel 2026

Il mercato delle scommesse sportive italiano non ha semplicemente ricevuto un aggiornamento a fine 2025. È stato ricostruito dalle fondamenta. Quando l’ADM ha attivato le 52 nuove concessioni online il 14 novembre, il vecchio sistema di centinaia di domini sovrapposti, skin affiliate e brand vagamente collegati è scomparso dall’oggi al domani. A sostituirlo c’è un mercato più snello e controllato, in cui un numero inferiore di operatori si contende lo stesso pubblico, ma con strumenti migliori, regole più rigide e molti più soldi in gioco.

Per i giocatori di tutta la Puglia, dove le domeniche di Serie A e le scommesse live sono praticamente un rituale settimanale, vale la pena capire i cambiamenti prima di compilare la prossima schedina.

Meno operatori, piattaforme più grandi

Prima del novembre 2025, oltre 400 domini di scommesse attivi operavano sotto la regolamentazione italiana. Il nuovo quadro normativo ha compresso tutto a 52 licenze in mano a 46 operatori. Ogni licenza è costata 7 milioni di euro e ha una durata di nove anni.

Solo quel prezzo è stato sufficiente a spingere fuori i brand più piccoli. Betway, Unibet, Betaland e 1xBet hanno scelto di non candidarsi. Quello che rimane è un campo concentrato di operatori ben finanziati. Flutter Entertainment controlla Sisal, Snaitech e Betfair Exchange con licenze separate. Bet365, Eurobet, Goldbet, LeoVegas, Betsson, William Hill, 888 Italia e Lottomatica hanno tutti assicurato il proprio posto. Anche nuovi ingressi come Stake e DAZN Bet si sono aggiunti al panorama.

Per il giocatore medio, questo significa meno siti tra cui scegliere, ma generalmente una qualità più elevata su tutta la linea. Gli operatori rimasti possono permettersi di investire nel prodotto, ed è esattamente quello che stanno facendo. Sul fronte internazionale, brand come Allyspin online casino hanno attratto giocatori che vogliono sia casino che scommesse sportive sotto lo stesso tetto, senza le restrizioni del nuovo quadro normativo italiano.

Il Protocollo Scommesse Sportive 5.0

Uno dei cambiamenti meno discussi ma più significativi è il lancio del Protocollo Scommesse Sportive 5.0, che diventa lo standard obbligatorio a partire dal marzo 2026. Si tratta del quadro tecnico che regola il flusso di dati sulle scommesse tra gli operatori e l’ADM.

Come si traduce nella pratica quotidiana? Rendicontazione più rigorosa sulle quote, validazione più stringente degli elenchi di eventi e registrazione più rapida di ogni singola puntata effettuata. Anche i requisiti di integrità per le scommesse live hanno ricevuto un aggiornamento sostanziale. Il sistema deve confermare ogni scommessa con maggiore precisione e velocità rispetto a prima. Le scommesse vengono elaborate più in fretta. Le controversie sui pagamenti dovrebbero diventare più rare. La maggior parte delle persone non noterà la differenza. Ma l’infrastruttura sottostante è completamente nuova, e gli operatori hanno dovuto ricostruire l’intera infrastruttura dati per adeguarsi. È in parte per questo che il periodo di transizione si è esteso fino all’inizio del 2026.

Bet Builder, cashout e live streaming

La revisione normativa ha spinto gli operatori a competere sul prodotto piuttosto che sul marketing. Il divieto pubblicitario del Decreto Dignità del 2018 resta pienamente in vigore. Niente pubblicità in TV, niente campagne sui social, niente sponsorizzazioni negli stadi. L’unico modo per conquistare e mantenere i clienti è costruire un’esperienza di scommesse migliore.

Da quella pressione sono emerse tre funzionalità. Da quando l’esperienza utente sulle piattaforme di scommesse si è evoluta negli ultimi anni, il divario tra ciò che i giocatori italiani si aspettano e ciò che gli operatori offrono si è ridotto rapidamente.

Il Bet Builder è diventato uno standard su ogni grande piattaforma italiana. SNAI, Eurobet, Bet365 e Lottomatica lo offrono tutti. Si combinano più selezioni della stessa partita in un’unica scommessa. Primo marcatore più oltre 2.5 gol più entrambe le squadre a segno, tutto su un’unica schedina. Eurobet ha anche introdotto i tipi di scommessa “quasi marcatore” e “quasi cartellino”, aggiungendo varianti creative ai mercati tradizionali. Un anno fa erano funzionalità premium. Ora sono date per scontate.

Le opzioni di cashout sono cresciute su tutta la linea. Cashout completo, parziale e automatico sono disponibili sulla maggior parte delle scommesse pre-partita e live. Bet365 e SNAI guidano in questo ambito, ma Eurobet e Goldbet hanno colmato il divario. Per chi guarda il Lecce lottare per la salvezza nella seconda metà di stagione, poter bloccare un profitto sul vantaggio del primo tempo prima che la situazione si ribalta non è un lusso. È una necessità.

Il live streaming è il terzo pilastro. Con la pubblicità vietata, gli operatori utilizzano i flussi in app per mantenere i giocatori coinvolti. Calcio, tennis e basket sono gli sport più trasmessi. Se stai guardando una partita nell’app di SNAI o Bet365, sei a un tocco di distanza dal piazzare una scommessa live. Quell’integrazione è deliberata ed efficace.

Il calcio domina ancora, ma il mix sta cambiando

La Serie A genera il maggior volume di scommesse in Italia, seguita dalla Champions League, dalla Serie B e dai principali campionati europei. La stagione 2025/26 ha mantenuto alto l’interesse. La lotta per il titolo rimane combattuta, e per i tifosi del Salento ogni partita del Lecce porta con sé la tensione di una battaglia salvezza in cui un singolo risultato può cambiare tutto il quadro.

Ma il mix delle scommesse sta cambiando. Il basket è cresciuto costantemente, trainato sia dalla Lega Basket Serie A che dalla copertura internazionale della NBA. Il tennis attira volumi stabili tutto l’anno, specialmente durante i tornei del Grande Slam. Le scommesse su sport virtuali, in cui Napoli guida le città italiane per ricavi lordi dal gioco seguita da Roma e Milano, si sono ritagliate una quota stabile del mercato.

Il fatturato totale delle scommesse sportive online in Italia ha raggiunto 1,15 miliardi di euro nel 2024. Le proiezioni di settore indicano circa 1,5 miliardi entro il 2028, con una crescita del mercato di circa l’11 percento all’anno. Quel tasso di crescita spiega perché gli operatori erano disposti a pagare 7 milioni di euro per una licenza di nove anni.

Piattaforme internazionali e cosa offrono di diverso

Non tutti i giocatori italiani restano sui siti con licenza ADM. Le piattaforme internazionali che operano con licenze straniere di Malta, Curaçao o Gibilterra continuano ad attrarre utenti che vogliono meno restrizioni, pagamenti più rapidi o accesso a mercati non ancora disponibili in Italia. I pagamenti in criptovaluta sono uno dei principali attrattori, con piattaforme come Stake, BC.Game e Cloudbet che offrono depositi che si completano in pochi minuti anziché in ore.

Questi siti offrono in genere quote più ampie su mercati di nicchia, limiti di scommessa più elevati e strutture di bonus che gli operatori ADM non possono legalmente eguagliare. Alcuni offrono anche scommesse su esport, intrattenimento ed eventi politici che esulano dagli elenchi di eventi approvati in Italia.

I compromessi sono sempre gli stessi. Nessun collegamento al registro italiano delle autoesclusioni, nessuna risoluzione delle controversie con l’ADM e nessuna garanzia normativa sulla protezione dei fondi. Chi privilegia velocità e varietà rispetto alle tutele normative continuerà a usare questi siti. Per tutti gli altri, ci sono meno ragioni di guardare all’estero rispetto a un anno fa.

Strumenti per il gioco responsabile nel 2026

La comodità delle scommesse mobile, unita allo streaming live e al cashout istantaneo, rende più facile che mai scommettere senza pensarci. I regolatori italiani ne sono consapevoli. Il nuovo quadro delle concessioni ha integrato la protezione del giocatore direttamente nelle condizioni della licenza. Non rispettare i requisiti significa rischiare di perdere il proprio investimento da 7 milioni di euro.

Dal febbraio 2026, il sistema di autoesclusione parziale consente ai giocatori di bloccare l’accesso a categorie specifiche. Puoi escluderti dai giochi da casino mantenendo attivo l’account per le scommesse sportive, o viceversa. Timer di sessione, report di spesa e limiti di deposito sono funzionalità obbligatorie su ogni app con licenza ADM. Come mostrano i dati recenti sul gioco responsabile in Italia, la portata dell’autoesclusione è significativa, con centinaia di migliaia di giocatori che utilizzano attivamente questi strumenti.

Gli operatori sono inoltre tenuti a investire lo 0,2 percento del loro fatturato netto in campagne per il gioco responsabile, con un tetto massimo di un milione di euro annuo. Alcune piattaforme hanno aggiunto avvisi di realtà che compaiono dopo un determinato periodo di tempo, chiedendo se si vuole continuare o fare una pausa.

Niente di tutto ciò serve se lo ignori. Imposta i tuoi limiti prima del calcio d’inizio. Non dopo.

Cosa significa la riforma del settore fisico per le agenzie di scommesse

La concessione online era solo la prima fase. Nel 2026, il governo Meloni sta portando avanti la Fase 2, che riguarda il settore fisico, incluse agenzie di scommesse, sale bingo e sale giochi. Il decreto in bozza punta ad armonizzare le normative tra le 20 regioni e i 110 comuni d’Italia, eliminando il patchwork di regole locali che attualmente disciplina dove possono operare le agenzie di scommesse e quando possono aprire.

Il numero totale di diritti di scommessa disponibili a livello nazionale sarà limitato a 10.000, coprendo scommesse sportive, ippica ed eventi virtuali. Questi diritti verranno messi all’asta in lotti da 25, ciascuno del valore di 1,4 milioni di euro. La distinzione tra agenzie di scommesse specializzate e “corner scommesse” all’interno dei bar verrà abolita. Un nuovo sistema di certificazione richiederà ai locali di installare sistemi di videosorveglianza, far rispettare le restrizioni di età e creare aree separate per diversi tipi di gioco.

Se preferisci ancora entrare in un’agenzia il giorno della partita, l’esperienza dovrebbe diventare più standardizzata e, in teoria, più sicura. Per gli operatori, significa un altro giro di investimenti per soddisfare i nuovi requisiti.

Dove si trovano ora i giocatori italiani

Il mercato è più piccolo, più costoso da entrare e più difficile da gestire. Sembra una cattiva notizia per la concorrenza, ma l’esperienza di scommessa reale racconta una storia diversa. App migliori, pagamenti più rapidi, tipi di scommessa più creativi, strumenti di gioco responsabile più solidi. Il consolidamento ha eliminato i giocatori deboli e ha costretto i sopravvissuti ad alzare il livello.

Il girone di ritorno della Serie A è in corso. Gli strumenti ci sono. Usali bene.

Per chi vuole approfondire il quadro normativo, la Biblioteca del Congresso ha recentemente pubblicato un’analisi giuridica degli ultimi decreti sul gioco d’azzardo in Italia, e le previsioni di mercato di Grand View Research per le scommesse sportive italiane proiettano il settore a oltre 13 miliardi di dollari di fatturato entro il 2030.