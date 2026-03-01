Quando vince l’emozione: cosa ci dice davvero il trionfo di Sal Da Vinci

La vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo ha acceso un dibattito: com’è possibile che, in un’edizione ricca di brani dai temi profondi e socialmente rilevanti, abbia prevalso una canzone percepita da alcuni come più tradizionale,che tematica?

La risposta, forse, non sta soltanto nella musica. Sta nella psicologia.

Siamo abituati a pensare che in una competizione artistica debba vincere il testo più coraggioso, la denuncia più forte, il contenuto più necessario. Eppure, il Festival non è un premio letterario: è prima di tutto un fenomeno emotivo collettivo. Quando milioni di persone votano, non stanno semplicemente valutando la qualità tecnica di un brano, ma reagendo a ciò che quel brano fa loro sentire. Entrano in gioco l’identificazione immediata, la familiarità, la possibilità di cantare un ritornello senza sforzo e di riconoscersi in un’emozione condivisa. Una canzone può affrontare grandi temi, ma se non produce una risonanza semplice e immediata rischia di non trasformarsi in voto.

In questo senso, la musica melodica e le sonorità più tradizionali, insieme a un’identità culturale forte come quella evocata da Sal Da Vinci, attivano un meccanismo potente: la nostalgia. La nostalgia non è soltanto un ricordo del passato; è un’esperienza psicologica che restituisce senso di appartenenza, continuità e sicurezza. In un contesto sociale percepito come instabile o complesso, le persone tendono spontaneamente a scegliere ciò che appare familiare. È una forma di autoregolazione collettiva, un modo per ridurre l’incertezza attraverso qualcosa che suona conosciuto.

Negli ultimi anni il palco di Sanremo si è fatto carico di tematiche cruciali: salute mentale, diritti civili, violenza, identità, crisi generazionale. Si tratta di contenuti necessari e importanti, ma un’offerta emotiva così intensa può generare una sorta di saturazione psicologica. Quando l’esposizione a stimoli forti è costante, il pubblico può inconsapevolmente premiare la canzone che non chiede un’elaborazione ulteriore, ma offre uno spazio di respiro. Cantare insieme diventa allora un gesto più accessibile che riflettere insieme.

Anche la semplicità gioca un ruolo decisivo. La psicologia cognitiva descrive il principio della fluidità: ciò che è facile da processare viene percepito come più vero e più piacevole. Una melodia lineare, un ritornello immediato, un testo diretto producono una sensazione di scorrevolezza che il cervello interpreta come familiarità e coerenza. Non significa che siano migliori in senso assoluto, ma che risultano più facilmente integrabili nella vita quotidiana e, quindi, più votabili.

Votare a Sanremo, inoltre, non è soltanto esprimere un gusto musicale. È un atto identitario. Ogni scelta racconta qualcosa di noi: chi sentiamo vicino, quale emozione desideriamo legittimare, quale parte della nostra storia vogliamo vedere rappresentata su quel palco. In questa prospettiva, la vittoria di Sal Da Vinci può essere letta come l’espressione di un bisogno collettivo di radici, riconoscibilità e rassicurazione.

Forse questa vittoria ci dice che siamo stanchi, o che sentiamo il bisogno di maggiore semplicità. Forse suggerisce che, in mezzo a un dibattito sempre più carico di significati e prese di posizione, desideriamo anche spazi in cui poter cantare senza doverci spiegare. Non è una contrapposizione tra profondità e leggerezza, ma una questione di funzione psicologica. La musica, prima ancora di essere messaggio, è regolazione emotiva. E quando un intero Paese vota, non sceglie soltanto una canzone: sceglie il modo in cui vuole sentirsi.

* Psicologa