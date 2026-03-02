Sanremo 2026, la Puglia domina il Festival tra musica, talento e Made in Italy

Il legame tra la Puglia e il Festival di Sanremo si è rinnovato e rafforzato anche nel 2026, confermando come il tacco d’Italia sia ormai una presenza stabile e riconoscibile nella kermesse musicale più amata dagli italiani. Non solo per gli artisti in gara, ma anche per il contributo creativo, musicale e imprenditoriale che ha animato il cuore e il “fuori festival” della città ligure.

Le voci pugliesi sul palco dell’Ariston

Tra gli artisti in gara spicca il nome di Serena Brancale, artista barese che negli ultimi anni ha saputo ritagliarsi uno spazio originale nel panorama musicale italiano grazie a una cifra stilistica che fonde jazz, soul, pop e tradizione mediterranea. La sua presenza a Sanremo 2026 rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche l’ennesima conferma del fermento creativo che attraversa la scena musicale pugliese.

Accanto a lei, un’altra protagonista – seppur in una veste differente – ha portato la Puglia sotto i riflettori del Teatro Ariston: la direttrice d’orchestra Carolina Bubbico, eclettica musicista leccese, chiamata a dirigere l’esibizione di Ditonellapiaga. Polistrumentista, compositrice e arrangiatrice di grande sensibilità, Bubbico ha saputo arrangiare in modo elegante e contemporaneo, esaltando la performance della cantante e contribuendo a un risultato di grande impatto artistico.

Il percorso di Ditonellapiaga si è concluso con un prestigioso terzo posto in classifica, un risultato che porta con sé anche la firma creativa pugliese.

Determinante, infatti, è stato il lavoro della coreografa Dalila Frassanito, anch’ella leccese e già affermata in ambito televisivo. Le sue coreografie hanno dato energia e forza scenica al corpo di ballo costituito da ballerini e ballerine professionisti che ha accompagnato l’artista in gara, costruendo un racconto visivo coerente e coinvolgente, capace di amplificare il messaggio del brano e di conquistare pubblico e critica.

Tra i nomi che hanno riportato l’attenzione sulle origini pugliesi nel panorama sanremese figura anche Raf, artista di origine pugliese che, nel corso della sua carriera, ha calcato più volte il palco dell’Ariston, contribuendo a scrivere pagine importanti della musica pop italiana. La sua presenza – simbolica o artistica – rafforza l’idea di una Puglia capace di generare talenti duraturi, protagonisti di diverse stagioni della musica nazionale.

Altro nome centrale è quello di Ermal Meta, barese d’adozione, cantautore tra i più apprezzati della scena contemporanea italiana. A sottolineare il forte rapporto con la Puglia, Meta sarà maestro concertatore della prossima edizione de “La Notte Della Taranta”, un ruolo di altissimo profilo artistico che conferma la vitalità culturale del Salento e la sua capacità di dialogare con linguaggi musicali diversi, dalla tradizione popolare alle sonorità globali.

La connessione tra il Festival di Sanremo e la Notte della Taranta racconta un sistema culturale che si rafforza a vicenda: da un lato il palcoscenico mediatico per eccellenza della musica italiana, dall’altro una manifestazione che ha trasformato la pizzica in un fenomeno internazionale, attirando ogni anno migliaia di spettatori e artisti da tutto il mondo.

A testimonianza di un ricambio generazionale costante, tra i concorrenti di Sanremo Giovani si è fatto notare anche Welo, giovane artista leccese, che ha firmato inoltre la sigla ufficiale del Festival di Sanremo 2026. Un incarico prestigioso che sottolinea come la creatività pugliese non si limiti alle performance in gara, ma contribuisca anche all’identità sonora complessiva dell’evento.

La presenza di Welo rappresenta un segnale chiaro: la Puglia non è solo terra di interpreti affermati, ma anche laboratorio di nuovi linguaggi e sperimentazioni capaci di intercettare il pubblico più giovane e di dialogare con le nuove piattaforme e modalità di fruizione musicale.

Il Salento dietro le quinte: Villa Nobel e il Made in Puglia

Se sul palco l’impronta pugliese è stata evidente, dietro le quinte e nelle aree collaterali del Festival la presenza del territorio è stata ancora più diffusa. In particolare, l’area “extra festival” allestita presso Villa Nobel – storica dimora che durante la settimana sanremese ospita le radio del gruppo Mediaset – si è trasformata in una vera e propria vetrina del Made in Puglia.

Numerose aziende pugliesi hanno contribuito agli allestimenti e all’animazione degli spazi, portando a Sanremo un concentrato di tradizione, innovazione e identità territoriale. Dalle spettacolari luminarie artistiche agli allestimenti floreali ai percorsi enogastronomici dedicati alle eccellenze regionali, l’area ha offerto agli artisti, agli ospiti e agli operatori del settore un’esperienza immersiva nel gusto e nella cultura pugliese.

Particolarmente apprezzati i vini delle cantine regionali, ambasciatori di un territorio che negli ultimi anni ha saputo imporsi sui mercati internazionali grazie alla qualità dei suoi vitigni autoctoni, così come le proposte gastronomiche che hanno valorizzato prodotti tipici e ricette della tradizione, dal Salento alla Murgia, dal Gargano alla Valle d’Itria.

La partecipazione pugliese a Sanremo 2026 si inserisce in una strategia più ampia di promozione culturale e turistica, che vede la musica come potente strumento di narrazione del territorio. Artisti in gara, direttrici d’orchestra, coreografi, giovani talenti, giornalisti, addetti ai lavori, grandi nomi della canzone italiana, aziende, produttori enogastronomici: un’intera filiera che, a Sanremo, ha saputo fare squadra e raccontarsi in modo coeso.

Sanremo 2026 ha mostrato una Puglia orgogliosa, dinamica e capace di parlare linguaggi diversi: quello della musica d’autore e della sperimentazione, quello della grande orchestra, quello della danza, ma anche quello dell’impresa, dell’artigianato e dell’enogastronomia.

Una presenza che non è stata episodica, bensì strutturata e riconoscibile. E che conferma come, anno dopo anno, il legame tra la Puglia e il Festival non sia solo una coincidenza geografica, ma una vera e propria alleanza culturale capace di proiettare il territorio – e in particolare il Salento – sempre più al centro del panorama musicale italiano ed internazionale.