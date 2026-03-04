Concorso Guardia di Finanza 2026, pubblicato il bando per 983 allievi marescialli

È stato ufficialmente indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’ammissione di 983 allievi marescialli al 98° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza per l’anno accademico 2026/2027.

Si tratta di un’opportunità di rilievo per i giovani cittadini italiani che aspirano a intraprendere una carriera nelle Fiamme Gialle. Di seguito, tutti i dettagli sulla ripartizione dei posti e le modalità di partecipazione.

Suddivisione dei Posti a Concorso

I 983 posti complessivi sono suddivisi tra contingente ordinario e contingente di mare, con specifiche riserve e specializzazioni:

Contingente Ordinario (923 posti)

915 posti aperti a tutti i cittadini in possesso dei requisiti.

8 posti riservati ai familiari (coniuge, figli o parenti di secondo grado) del personale delle Forze Armate o di Polizia deceduto per causa di servizio.

Contingente di Mare (60 posti)

I posti per il comparto navale sono così ripartiti in base alle specializzazioni tecniche:

30 posti: Nocchiere abilitato al comando (NAC). 10 posti: Nocchiere (NCH). 16 posti: Tecnico macchine (TDM). 4 posti: Tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta (TSC).

Requisiti di Partecipazione

Per partecipare al concorso GdF 2026, i candidati devono possedere i seguenti requisiti principali:

Cittadinanza: Italiana (anche se già appartenenti alle Forze Armate).

Età: Aver compiuto 17 anni e non aver superato il giorno del compimento del 26° anno di età alla data di scadenza del bando.

Titolo di studio: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi universitari.

Come Presentare la Domanda (Scadenza e Procedura)

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente online entro e non oltre le ore 12:00 del 23 marzo 2026.

1. Strumenti di Autenticazione

Per accedere al portale dei concorsi, è necessario essere in possesso di:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale); oppure

CIE (Carta di Identità Elettronica) tramite il sistema “Entra con CIE”.

2. Procedura Telematica

I candidati dovranno collegarsi al portale ufficiale, registrarsi e compilare il form di domanda nella propria area riservata seguendo le istruzioni fornite dal sistema.