Galatina cambia volto, inaugurato il nuovo ingresso della città tra decoro e identità

L’ingresso di Galatina si presenta oggi con un volto completamente rinnovato, simbolo di una comunità che guarda al futuro investendo con decisione nel decoro urbano, nella sicurezza e nella valorizzazione dei propri spazi comuni.

La rotatoria situata sulla Strada Provinciale 362, in corrispondenza dell’azienda Calce Minermix, ha ritrovato la sua piena dignità grazie a un intervento coordinato che ne ha ridefinito l’estetica e la funzionalità. L’operazione ha visto la posa di un nuovo manto stradale e la realizzazione di una fontana monumentale

Quello che un tempo era un punto di transito trascurato è oggi un vero e proprio biglietto da visita per chiunque arrivi in città. Il cuore dell’intervento è la nuova fontana, caratterizzata da elementi iconici del patrimonio locale:

Le due chiavi stilizzate : simbolo storico di custodia e apertura.

La civetta : emblema della saggezza e dell’identità galatinese.

Illuminazione a LED: un impianto moderno che esalta le forme monumentali anche nelle ore serali, garantendo bellezza e sicurezza.

Un modello di collaborazione Pubblico-Privato

L’opera rappresenta l’esito felice di una sinergia concreta tra pubblico e privato. La collaborazione tra le istituzioni e le realtà imprenditoriali del territorio si conferma un modello vincente, capace di generare benefici immediati e tangibili per la cittadinanza.

“Questo intervento si inserisce nel solco dell’impegno dell’Amministrazione guidata dal sindaco Fabio Vergine,” si legge in una nota, “orientato a rendere Galatina una città sempre più moderna, sviluppata e attenta ai dettagli che fanno la differenza nel quotidiano.”

Con questo intervento, Galatina non si limita a riparare una strada, ma lancia un segnale di cura e visione: un’infrastruttura che diventa monumento, affinché la città possa continuare a splendere, ogni giorno di più.