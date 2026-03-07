A Lecce Via San Nicola riapre al traffico completati i lavori di rigenerazione urbana

L’Amministrazione comunale di Lecce annuncia il completamento dei lavori di rifacimento del manto stradale e della segnaletica in via San Nicola. L’intervento, inserito nel più ampio piano di Rigenerazione Urbana, ha permesso la riapertura ufficiale alla circolazione dell’area antistante il cimitero comunale, restituendo alla cittadinanza un’infrastruttura moderna e sicura.

L’Assessorato ai Lavori Pubblici ha coordinato le operazioni di riqualificazione con l’obiettivo di innalzare gli standard qualitativi della sede stradale. Parallelamente, l’Assessorato alla Mobilità ha introdotto nuove disposizioni tecniche per ottimizzare i flussi veicolari in un quadrante cittadino particolarmente sensibile.

Le principali novità riguardano:

Ripristino del manto stradale: eliminazione delle criticità e miglioramento della tenuta della carreggiata.

Nuova segnaletica: interventi mirati per una maggiore chiarezza visiva e sicurezza dei pedoni.

Gestione della sosta: riduzione delle criticità legate ai flussi di traffico nell’area del cimitero.

La svolta della viabilità: arriva il doppio senso

La novità più rilevante riguarda la modifica strutturale del senso di marcia. Come spiegato dall’assessore alla Mobilità Giancarlo Capoccia, via San Nicola non sarà più a senso unico verso via Vespasiano, via Genuino e via Carluccio.

“Grazie al lavoro degli uffici, via San Nicola è stata configurata con il doppio senso di marcia“, dichiara l’assessore Capoccia. “Questa scelta permette di migliorare la fluidità del traffico e agevolare l’accessibilità a punti nevralgici come l’Università e le attività commerciali della zona.”

L’assessore ha poi concluso ringraziando i residenti e i commercianti per la pazienza dimostrata durante il cantiere, ribadendo l’impegno della giunta nel proseguire il percorso di modernizzazione delle infrastrutture cittadine.