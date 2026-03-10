Al ‘Vito Fazzi’ di Lecce, un check-up gratuito della fertilità maschile 

Il 19 marzo una giornata di prevenzione urologica e seminologica aperta ai cittadini. Come prenotare lo spermiogramma e la consulenza gratuita.

Condividi su

In occasione della Festa del Papà, il Centro di Procreazione Medicalmente Assistita (PMA) del presidio ospedaliero Vito Fazzi di Lecce apre le porte alla prevenzione. Il 19 marzo, dalle ore 9:00 alle 19:00, l’U.O.S.V.D. di Fisiopatologia della Riproduzione offrirà agli uomini maggiorenni un check-up gratuito della fertilità.

L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, mira a rompere il silenzio su un tema spesso sottovalutato: la salute riproduttiva maschile.

In cosa consiste il check-up gratuito?

Gli specialisti del centro, situato al piano terra del Vito Fazzi, saranno a disposizione per un percorso diagnostico completo che comprende consulenza urologica specialistica; spermiogramma (esame del liquido seminale) w onsulenza seminologica per l’analisi dei risultati e suggerimenti preventivi.

Perché partecipare: le parole del Commissario Stefano Rossi

L’infertilità maschile è una sfida crescente per molte coppie, ma la prevenzione può fare la differenza. Il Commissario Straordinario di ASL Lecce, Stefano Rossi, ha sottolineato l’importanza dell’evento: “Vogliamo offrire agli uomini un’occasione concreta per prendersi cura della propria salute, superando i tabù che spesso portano a rimandare i controlli. Parlare di fertilità significa promuovere consapevolezza, specialmente tra i più giovani.”

Come prenotare la visita

La partecipazione è gratuita ma soggetta a prenotazione obbligatoria. È possibile riservare il proprio posto attraverso i seguenti canali:

  • Telefono: Chiamare i numeri 0832 661912 oppure 0832 335291 (attivi dal lunedì al venerdì, esclusivamente nella fascia oraria 12:00 – 13:00).

  • Email: Scrivere all’indirizzo [email protected] indicando i propri dati.

Condividi su

In questo articolo:

Copyright © 2026