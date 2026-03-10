Medaglia Mauriziana a due Carabinieri, il riconoscimento per 50 anni di carriera

Questa mattina, nella cornice del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce, si è celebrata una cerimonia di alto valore istituzionale. Il Comandante Provinciale, Colonnello Andrea Siazzu, ha conferito la Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare a due sottufficiali che si sono distinti per dedizione e professionalità: il Luogotenente C.S. Giuseppe My, Comandante del Nucleo Comando della Compagnia di Lecce e il Maresciallo Ordinario Vito Monteduro, addetto alla Stazione Carabinieri di Specchia.

La Medaglia Mauriziana: storia e significato

La Medaglia Mauriziana è tra le più prestigiose onorificenze militari dello Stato italiano. Istituita il 19 luglio 1839, l’onorificenza viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa.

Il riconoscimento è riservato agli Ufficiali e ai Marescialli che raggiungono i cinquant’anni di carriera meritevole, un calcolo che somma gli anni di servizio effettivo a quelli trascorsi al comando di reparti. Il simbolo della medaglia è San Maurizio, comandante della Legione Tebana e protettore delle Regie Armi, figura che incarna il sacrificio, la fedeltà ai principi e il coraggio.

Il plauso del Comando Provinciale di Lecce

Durante la cerimonia, svoltasi alla presenza degli Ufficiali del Comando, il Colonnello Siazzu ha voluto sottolineare l’importanza del traguardo raggiunto. A nome di tutta l’Arma leccese, il Comandante ha espresso vive congratulazioni ai premiati, definendo la Medaglia Mauriziana come: “Un riconoscimento di straordinario valore, simbolo tangibile di una vita spesa al servizio della collettività con disciplina e onore.”

L’evento ha rappresentato un momento di profonda commozione umana, volto a celebrare il legame indissolubile tra il militare e le istituzioni, onorando chi per decenni ha garantito sicurezza e legalità sul territorio salentino.