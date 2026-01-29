Gli Studenti dell’I.I.S. “Enrico Medi” Donano la Panchina “sVasoQuattro” ai Carabinieri di Gallipoli

La cultura della legalità non è solo un concetto teorico da studiare tra i banchi, ma un valore vivo che si traduce in gesti concreti. Ne è un esempio straordinario l’iniziativa che ha visto protagonisti gli studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore “Enrico Medi” di Galatone, i quali hanno progettato e realizzato “La Panchina sVasoQuattro”, un’opera simbolica destinata al Comando Compagnia Carabinieri di Gallipoli.

L’iniziativa, accolta con profonda gratitudine dal Comando Provinciale Carabinieri di Lecce, rappresenta il culmine di un percorso di formazione sulla cittadinanza attiva e il rispetto delle regole.

Un Ponte tra Scuola e Istituzioni: Il Percorso Formativo

Durante l’anno scolastico, gli alunni dell’Istituto “Medi” hanno partecipato a numerosi incontri con i rappresentanti dell’Arma. Questi momenti di confronto hanno permesso ai giovani di approfondire temi cruciali come la tutela del territorio e il ruolo delle Istituzioni nella vita democratica del Paese.

Sotto la spinta della Dirigente Scolastica, la Prof.ssa Annamaria Campa, e del referente di sede, Prof. Gianluigi Antonaci, la riflessione degli studenti si è trasformata in un progetto tangibile: un omaggio a chi opera quotidianamente per la sicurezza della collettività.

“La Panchina sVasoQuattro”: Simbolismo e Design “Made in Italy”

Nata all’interno del laboratorio di Grafica dell’indirizzo “Made in Italy”, l’opera non è un semplice arredo urbano, ma un manifesto di valori.

La struttura modulare è stata curata dai docenti Prof. Salvatore Papa e Maestro Daniele Seclì, con la collaborazione artistica del celebre scultore del ferro Daniele Dell’Angelo Custode e delle officine Dac.

Ha forma quadrilatera: simbolo di solidità, equilibrio e confini chiari; l’unione di legno (vita e natura) e ferro (forza e resistenza) richiama l’equilibrio tra l’accoglienza umana e la fermezza istituzionale dell’Arma e infine è composta da quattro parallelepipedi che fungono da fioriere e supporto per le sedute in legno, disposte in modo dinamico per favorire l’incontro e l’inclusione.

Il Cuore del Progetto: L’Emblema dell’Arma

Al centro della composizione, su una base circolare, svetta un totem con l’emblema dell’Arma dei Carabinieri. La “Benemerita” diventa così il fulcro della panchina, a simboleggiare la vigilanza e il sacrificio costante a favore della popolazione.

Un Esempio Virtuoso di Cittadinanza Attiva nel Salento

Il Comando Provinciale di Lecce ha espresso un vivo apprezzamento per questa donazione. L’opera “sVasoQuattro” dimostra come la collaborazione tra il mondo della scuola e le Forze dell’Ordine possa generare bellezza e senso civico.

Questa iniziativa sottolinea l’importanza di educare le nuove generazioni non solo attraverso i libri, ma attraverso l’arte e la partecipazione attiva, rendendo Gallipoli e il territorio leccese un esempio di legalità diffusa.