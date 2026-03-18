L’evoluzione dell’home living passa dall’e-commerce: l’esperienza di Gruppo San Marco

Negli ultimi tempi, il modo di progettare e vivere la casa è cambiato profondamente. Gli spazi domestici non sono più soltanto luoghi funzionali, ma ambienti dinamici che devono adattarsi alle abitudini quotidiane, al relax e alla socialità. In questo scenario, anche il commercio online dedicato all’arredo e al comfort abitativo ha assunto un ruolo sempre più centrale.

Tra le realtà che hanno saputo interpretare tale trasformazione c’è Gruppo San Marco, azienda italiana specializzata in piscine, arredo per interni, soluzioni outdoor e sistemi per il comfort domestico. Il brand opera nel settore dell’home living con un modello che unisce ampiezza di catalogo, attenzione al cliente e una piattaforma digitale progettata per semplificare l’esperienza di shopping.

La storia dell’azienda inizia nel 2003 a Soleto, in provincia di Lecce, dove nasce un progetto imprenditoriale orientato a semplificare l’accesso a prodotti per la casa e per il giardino. Nel corso degli anni, la crescita dell’e-commerce ha permesso al brand di raggiungere clienti in tutta Italia, consolidando una presenza sempre più riconoscibile nel panorama digitale.

Uno degli elementi che caratterizzano la proposta di Gruppo San Marco è la capacità di coprire diversi ambiti dell’abitare contemporaneo attraverso un catalogo articolato. L’offerta si sviluppa infatti attorno a quattro aree principali: piscine, arredamento per interni, outdoor living e soluzioni per il comfort climatico.

Tra le proposte più apprezzate dal pubblico, innanzitutto, ci sono le piscine. Il catalogo comprende numerose soluzioni pensate per adattarsi a spazi e necessità differenti: dalle piscine da esterno rigide a quelle interrate, passando per comode vasche idromassaggio. A ciò si affiancano pratici accessori, come sistemi di filtrazione, robot pulitori, coperture protettive e altri strumenti dedicati che permettono di mantenere l’impianto efficiente e funzionale.

Per quanto riguarda gli ambienti interni, il catalogo include mobili e complementi progettati per migliorare l’organizzazione. Arredi salvaspazio, sedute ergonomiche, specchi e tavoli sono pensati per adattarsi a contesti abitativi differenti, con un approccio che privilegia praticità e versatilità.

Grande attenzione viene riservata anche agli spazi all’aperto, sempre più protagonisti nelle abitazioni contemporanee. Verande, terrazze e cortili vengono infatti utilizzati come ambienti da sfruttare durante gran parte dell’anno. Per questo, la sezione outdoor propone gazebi, salottini da giardino, barbecue e vele ombreggianti, progettati per resistere alle condizioni climatiche e garantire un utilizzo prolungato nel tempo.

Un ulteriore ambito sviluppato dall’azienda riguarda il comfort climatico domestico. Nel catalogo trovano spazio diverse soluzioni dedicate al riscaldamento e alla climatizzazione, tra cui stufe a pellet, pompe di calore e caldaie ad alta efficienza energetica. L’obiettivo è offrire dispositivi in grado di migliorare il benessere abitativo, mantenendo al tempo stesso un’attenzione crescente verso il contenimento dei consumi energetici.

Il punto di accesso principale all’offerta è il sito ufficiale www.grupposanmarco.eu, piattaforma e-commerce attraverso cui Gruppo San Marco gestisce catalogo prodotti, informazioni tecniche e supporto all’acquisto. Il portale offre schede tecniche dettagliate, immagini chiare e informazioni complete sui prodotti, permettendo ai clienti di effettuare scelte consapevoli.

A supporto dell’esperienza online intervengono diversi metodi di pagamento e un sistema logistico affidato a corrieri come BRT e FedEx, che garantiscono spedizioni rapide e tracciabili su tutto il territorio nazionale.

Un altro elemento distintivo del modello aziendale è rappresentato dal servizio clienti, pensato per accompagnare l’utente prima e dopo l’acquisto. L’assistenza nella scelta dei prodotti e nella gestione delle eventuali necessità successive alla consegna ha contribuito a costruire un rapporto di fiducia con il pubblico, come dimostrano le oltre 8.400 recensioni certificate presenti sulla piattaforma Trusted Shops.

Nel corso degli anni, il lavoro dell’azienda è stato riconosciuto anche da importanti graduatorie. Gruppo San Marco si è classificato al terzo posto nella categoria “Giardinaggio e Piscine” nella classifica dei Migliori E-commerce d’Italia 2025/2026, realizzata dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza insieme a La Repubblica Affari & Finanza. Il brand figura, inoltre, nella selezione “Stelle dell’E-commerce 2024/2025”, pubblicata da Statista con L’Economia del Corriere della Sera.

Attraverso un modello che combina assortimento, servizio e piattaforma digitale, Gruppo San Marco si conferma oggi come uno degli e-commerce di riferimento nel settore dell’home living in Italia, con soluzioni pensate per semplificare la gestione degli spazi domestici e accompagnare le esigenze della casa contemporanea.