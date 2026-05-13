Tutto pronto per Work & Funding Day. Lavoro, Incentivi e Sviluppo d’Impresa in scena a Expo Salento

Lavoro, formazione, finanziamenti, incentivi e sviluppo di impresa, saranno questi gli argomenti, per costruire un vero e proprio futuro professionale, che verranno trattati nel corso del Work & Funding Day, iniziativa che si svolgerà venerdì 19 giugno, in Piazza del Tempo a Carmiano, nel corso della manifestazione Expo Salento 2026.

L’iniziativa, organizzato da Federaziende, Expo Salento, Woom Italia, Cat Federaziende Lecce e con il contributo e il patrocinio della Camera di Commercio, avrà la finalità di mettere in contatto aziende, lavoratori e cittadini.

Oggi, presso la Camera di Commercio di Lecce, la conferenza stampa di presentazione.

“Siamo qui oggi per presentare il Work & Funding Day, iniziativa importante in collaborazione con Expo Salento e Woom Italia. Insieme abbiamo pensato di dare vita a questo progetto che sarà un’opportunità per le aziende, lavoratori e cittadini tutti”, afferma Simona De Lumè Presidente di Federaziende.

“All’interno della ‘cornice’ di Expo Salento che è già una vetrina per le imprese che hanno la possibilità di farsi conoscere, abbiamo pensato di creare questo spazio per dare informazioni sugli incentivi e sulle misure di cui potrebbero beneficiare alle aziende, ma anche per informare i giovani sulla formazione e le agevolazioni che potrebbero riguardare le loro assunzioni. Federaziende – prosegue – è un’associazione che ha sempre puntato sulla formazione e sull’informazione, sia quella diretta a imprese e cittadini che a consulenti del lavoro, commercialisti e tutti coloro che sono impegnati nello sviluppo economico e sociale del territorio. Puntiamo a proseguire su questa direttrice e ringrazio il Segretario e il Presidente della Camera di Commercio di Lecce per averci ospitato per presentare il nostro progetto in questa sede prestigiosa”.

“Con Work & Funding Day si avrà l’opportunità di partecipare a un evento all’interno di un altro evento, nel corso del quale ‘lanceremo’ un link al quale sia le imprese che i lavoratori dipendenti o i disoccupati potranno iscriversi e avere informazioni utili sugli incentivi attualmente esistenti”, sono state le parole di Eleno Mazzotta Segretario Generale di Federaziende.

“Si potranno avere informazioni su Startup, ampliamento e ammodernamento di imprese, incentivi per le assunzioni già in vigore, parlo ovviamente degli under 35, ma anche delle misure incentivanti che prevedono gli sgravi e quelle previste per le donne, ma grande spazio verrà riservato all’incontro tra domanda e offerta di lavoro”.