Federaziende presidia il Salento, al via un ‘piano’ per portare i servizi in ogni Comune

Il futuro dello sviluppo condiviso, del welfare e dell’assistenza passa dalla prossimità. Con un annuncio che segna una svolta per il tessuto produttivo del territorio, Federaziende ha lanciato una sfida ambiziosa: coprire capillarmente la provincia di Lecce, garantendo la presenza di una sede zonale di patronato in ogni comune salentino.

L’obiettivo è chiaro: eliminare le distanze tra il cittadino e i suoi diritti, creando una rete di protezione e consulenza che non lasci indietro nessuno, dal piccolo borgo dell’entroterra fino ai centri più popolosi.

Perché la prossimità è la chiave del servizio, dicevamo. In un mondo sempre più digitalizzato, ma spesso burocraticamente complesso, la presenza fisica di un consulente esperto “sotto casa” diventa un valore inestimabile. Il progetto di Federaziende risponde a tre esigenze fondamentali:

– Accessibilità diretta: ridurre gli spostamenti per anziani, famiglie e imprenditori, portando la soluzione dei problemi nel cuore della comunità.

– Supporto qualificato: offrire risposte rapide su temi complessi come previdenza, pensioni, welfare e sostegno al reddito.

– Sviluppo Locale: agire come motore di crescita per le imprese del territorio, facilitando il dialogo con la pubblica amministrazione.

Una rete al servizio di tutti

Le nuove sedi zonali non saranno semplici uffici, ma veri e propri punti di riferimento dove sarà possibile ricevere assistenza su:

Previdenza e Pensioni: calcoli, domande di pensionamento e verifica dei contributi.

Welfare e Famiglia: bonus, assegni unici e pratiche assistenziali.

Lavoro e Impresa: consulenze mirate per la tutela dei diritti dei lavoratori e il sostegno alla competitività aziendale.

“Vogliamo costruire una rete territoriale capillare che metta al centro le persone e le imprese” – racconta Eleno Mazzotta, Segretario Generale Nazionale di Federaziende. “Portare i servizi nei comuni significa facilitare l’accesso ai diritti e contribuire concretamente allo sviluppo socio-economico del Salento.”

Un’opportunità per i professionisti del territorio

Il piano di espansione non è solo un servizio ai cittadini, ma anche un’opportunità di crescita professionale. Federaziende punta a collaborare con professionisti locali e associazioni che già operano nel territorio, valorizzando le competenze esistenti per creare una rete integrata e di alta qualità.

Come aderire al progetto

Federaziende invita tutti i professionisti e le realtà interessate ad aprire una sede zonale di Patronato nel proprio comune a farsi avanti per partecipare a questa grande operazione di radicamento territoriale.

Contatti Utili

Telefono: 0832.606488

Mobile: 339.5888150

E-mail: [email protected].