“Dal controllo della cassa al controllo dell’azienda”, se ne parla in un convegno alla Camera di Commercio

“Dal controllo della cassa al controllo dell’azienda. Il sistema informativo aziendale come leva di governo e tutela dell’impresa” è il titolo del convegno in programma oggi, venerdì 28 novembre dalle ore 16.00 negli spazi della Sala conferenze Giacinto Urso della Camera di Commercio di Lecce, in viale Gallipoli.

L’iniziativa è promossa da Laica – Libera Associazione delle Imprese e delle Attività del Salento in collaborazione con Proban – Professional Business Analysis e con il patrocinio della Camera di Commercio di Lecce, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce e della Fondazione Messapia dell’Ordine dei Dottori Commercialisti.

Ai saluti istituzionali del presidente dell’Ente camerale salentino, Mario Vadrucci faranno seguito quelli del presidente dell’Odcec di Lecce, Fabio Corvino e del presidente di Laica, Luigi Puzzovio.

I lavori moderati proprio dal presidente della Libera Associazione delle Imprese e delle Attività del Salento, registrano gli interventi di Giuseppe Positano, professore aggregato di Diritto Commerciale dell’Università del Salento sul tema “Effetti della mancata applicazione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili” con un approfondimento giuridico sulla “prevenzione della crisi, assetti adeguati e responsabilità degli organi sociali” e di Giuseppe Tondo, dottore commercialista e presidente Professional Business Analysis – Società benefit sul tema “Dal controllo della cassa al controllo dell’azienda – Il sistema informativo aziendale come strumento per l’adeguatezza degli assetti e la continuità aziendale”. Al termine una tavola rotonda con i partecipanti per approfondire i quesiti posti dal pubblico presente in sala.

La partecipazione al convegno attribuisce tre Crediti formativi per la Formazione professionale continua obbligatoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili (in base alle ore di effettiva presenza).