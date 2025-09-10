Neviano, al via il nuovo Centro di Assistenza Tecnica (CAT) per le imprese del territorio

L’Amministrazione Comunale di Neviano, attraverso l’Assessorato alle Attività Produttive, annuncia l’avvio di un importante servizio per il tessuto imprenditoriale locale: il Centro di Assistenza Tecnica (CAT), realizzato in convenzione con l’associazione di categoria Federaziende.

Questo nuovo sportello si configura come uno strumento fondamentale per sostenere la competitività e l’innovazione delle aziende del territorio, semplificando al contempo il loro rapporto con la Pubblica Amministrazione.

Un supporto concreto per la crescita aziendale

Come previsto dalla Legge Regionale 11/2003, i Centri di Assistenza Tecnica hanno l’obiettivo di fornire alle imprese supporto su diversi fronti. Il CAT di Neviano, in particolare, offrirà:

– Assistenza e consulenza specialistica: per risolvere dubbi e affrontare le complessità della gestione d’impresa;

– Formazione e aggiornamento: per stare al passo con l’innovazione tecnologica e organizzativa;

– Supporto finanziario: per la gestione economico-finanziaria e l’accesso a bandi e finanziamenti (pubblici e comunitari);

– Consulenza a 360 gradi: su aspetti cruciali come sicurezza sul lavoro, tutela ambientale, igiene e protezione dei consumatori.

– Servizi per la qualità: per supportare le imprese nel processo di certificazione.

Il servizio sarà operativo presso il Municipio di Neviano dal 9 ottobre 2025 al 2 aprile 2026, seguendo un calendario specifico che verrà comunicato dall’Amministrazione.

L’iniziativa ha riscosso grande entusiasmo da parte delle istituzioni locali e dei partner. Il Sindaco di Neviano, Giuseppe Mighali, ha sottolineato come il CAT sia “uno strumento concreto di crescita e sviluppo, un’opportunità per rafforzare il tessuto produttivo locale”.

L’Assessore alle Attività Produttive, Alessandra Scialpi, ha aggiunto: “Crediamo nel valore della vicinanza alle imprese. Il CAT non è solo un servizio, ma un vero e proprio punto di riferimento per l’innovazione e l’accesso alle opportunità. Un passo in avanti fondamentale per accompagnare le nostre imprese verso le sfide future”.

Anche Federaziende, che si dichiara pronta a servire gli imprenditori del territorio, ha espresso soddisfazione per la fiducia accordata. L’organizzazione, rappresentata da figure di spicco come la Presidente Simona De Lumè, il Segretario Generale Eleno Mazzotta, il Presidente del CAT Simone Resinato e il Presidente del Cofidi Alessandro Miglietta, ringrazia l’Amministrazione Comunale per la collaborazione.

Il nuovo CAT di Neviano si presenta, quindi, come un’iniziativa strategica per il sostegno alle attività economiche locali, offrendo un punto di riferimento qualificato per chi vuole far crescere la propria azienda o avviare una nuova attività.