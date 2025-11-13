“Pianificazione e monitoraggio della Business Continuity”, una giornata di studio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti

“Pianificazione e monitoraggio della Business Continuity a supporto della resilienza aziendale: esempi virtuosi pugliesi” è il titolo della giornata di studio organizzata dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Lecce e dalla Fondazione Messapia in collaborazione con l’Università del Salento, Confindustria Lecce, l’Unione dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti contabili di Lecce, con Aidc – Associazione Italiana dei Dottori commercialisti ed Esperti Contabili di Lecce e Unagraco.

Venerdì 14 novembre a partire dalle 14 il programma dell’iniziativa propone due tavole rotonde per un confronto tra istituzioni, professionisti del settore ed imprenditori.

I lavori verranno aperti dai saluti istituzionali del presidente dell’Odcec di Lecce, Fabio Corvino, del presidente del Cndcec, Elbano De Nuccio, del rettore dell’Università del Salento, Maria Antonietta Aiello, della presidente della Fondazione Messapia, Luisa Crusi, del presidente di Confindustria Lecce, Valentino Nicolì, della presidente dell’Ugdcec di Lecce, Maria Rita Bray, del presidente dell’Aidc di Lecce Giovanni Santoro e del consigliere nazionale Unagro, Davide De Giorgi.

A seguire la prima tavola rotonda introdotta da consigliere del’Odcec di Lecce, Antonio Lamosa e moderata dall’avvocato del Foro di Milano, Maurizio Orlando. “La salvaguardia della continuità aziendale: obblighi e responsabilità di amministratori, organi di controllo e direttori generali. Corretta gestione del rischio di sostenibilità Esg” è il titolo della sezione che vede impegnati l’avvocato del Foro di Bologna e docente del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Bologna, Diego Ruffini e il dottore commercialista e revisione dell’Odcec di Roma e docente di UniCal, Monica Peta.

Alle 18 al via la seconda tavola rotonda “Governance aziendale come leva strategica per la crescita: tra teoria, pratica ed esperienze pugliesi a confronto”. I lavori introdotti e moderati dall’Ordinario di Economia aziendale e docente di Revisione aziendale dell’Università del Salento, Stefano Adamo, si avvale degli interventi di Vincenzo Ciullo (ceo Marevivo), Gianluca Sabelli (agente generale Generali Assicurazioni – Lecce Mazzini), Corrado Liguori (sales manager Area Sud Banca Generali Private), Davide De Giorgi (dottore commercialista partner scientifico e vice presidente della società benefit Proban Srl), Rosario Giorgio Costa (presidente onorario della Fondazione Messapia e Serenella Luchena (docente aggregato di Diritto commerciale Unisalento).

I lavori verranno conclusi dal consigliere dell’Odcec di Lecce, Grazia Cicirillo.

La partecipazione al convegno attribuisce 6 Crediti formativi in base alle ore di effettiva presenza per la Formazione professionale continua ed obbligatoria dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili.