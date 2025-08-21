“Un applauso agli imprenditori”, la visione di Federaziende per un sindacato datoriale di servizio

Di



Economia

L’imprenditoria, prima di tutto, è uno stato mentale”. Con questa frase di Leonardo Livati, il Segretario Generale di Federaziende, Eleno Mazzotta, ha voluto celebrare il World Entrepreneur Day, la Giornata Mondiale dell’Imprenditoria, che ricorre ogni 21 agosto. In un messaggio di ringraziamento rivolto agli aderenti, Mazzotta ha lodato il loro “coraggio, visione strategica e capacità di creare valore, innovazione e benessere per la società, superando rischi e sfide costanti”.

Il coraggio imprenditoriale va celebrato

Il 21 agosto non è solo una data sul calendario; è un’occasione per onorare chi ha il coraggio di mettersi in gioco, fondando e sviluppando imprese. La Giornata mondiale dell’imprenditore è dedicata a chiunque, dal piccolo artigiano al pioniere tecnologico, contribuisca al progresso e al benessere sociale. È un tributo a chi, con audacia, decide di avviare un’attività da zero, ma anche a chi guida un’azienda solida e stabile, dimostrando ogni giorno leadership e dedizione. Lo scopo di questa giornata è promuovere la consapevolezza sull’importanza dell’imprenditorialità e dell’innovazione, soprattutto se orientate a uno sviluppo sostenibile.

Un nuovo ruolo per i sindacati d’impresa

Eleno Mazzotta ha colto l’occasione della giornata per riflettere sul ruolo e sulle funzioni di un moderno Sindacato d’Impresa. La sua visione è chiara: Federaziende si mette a disposizione per un nuovo modo di cooperare e fare rete attraverso il superamento di anacronistiche politiche individualiste del passato con l’intento di abbracciare un approccio basato sulla condivisione e la concertazione.

Il Segretario Generale di Federaziende ha sottolineato l’importanza di rafforzare l’apparentamento tra le Organizzazioni Datoriali del territorio. Questo metodo, a suo avviso, è essenziale per costruire un percorso di scelte economiche e sociali che siano realmente condivise. La vera forza risiede nell’unità e nella capacità di fare sintesi tra idee ed esigenze diverse, sotto una leadership in grado di guidare questo processo.

L’approccio di Federaziende: dalla rappresentanza al servizio

“Federaziende vuole essere sempre di più un Sindacato d’impresa di servizio”, ha dichiarato Eleno Mazzotta. Questa affermazione segna un cambio di paradigma: l’obiettivo non è solo rappresentare le aziende presso le istituzioni, ma anche offrire servizi concreti ed efficaci. Il fine ultimo è fornire soluzioni rapide ai problemi reali delle imprese e dei cittadini.

Per raggiungere questo scopo, l’Organizzazione intende sviluppare una fitta rete di articolazioni territoriali e di studi professionali convenzionati. Si tratta di un modello operativo che va oltre la semplice rappresentanza, per diventare un punto di riferimento per l’erogazione di servizi diretti e indiretti. L’impegno è quello di supportare attivamente gli imprenditori nella loro quotidianità, trasformando Federaziende in un partner indispensabile per la crescita e il benessere del sistema imprenditoriale italiano.

L’apparentamento datoriale come chiave di svolta: il messaggio di Eleno Mazzotta e di Federaziende per il World Entrepreneur Day.