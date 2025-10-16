“Crisi di Legalità e Crisi Finanziaria – Due Aspetti della stessa medaglia”, a Lecce un convegno organizzato dall’Ordine dei Commercialisti

“Crisi di Legalità e Crisi Finanziaria – Due Aspetti della stessa medaglia” è il titolo del convegno in programma venerdì 17 ottobre dalle ore 15,30 al Grand Hotel Tiziano e dei Congressi di Lecce. L’iniziativa è promossa dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Lecce e la Fondazione Messapia dell’Ordine dei Dottori Commercialisti.

Ai saluti istituzionali del presidente dell’Odcec di Lecce, Fabio Corvino, faranno seguito quelli del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, Antonio De Mauro e della presidente della Fondazione Messapia Luisa Crusi. I lavori verranno introdotti dal presidente del Tribunale di Lecce, Antonio Del Coco, dal procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Lecce Giuseppe Capoccia e dal prefetto di Lecce, Natalino Domenico Manno che interverrà su “Le misure di prevenzione come strumento di contrasto alle infiltrazioni mafiose nelle imprese: le Interdittive antimafia”.

A seguire le relazioni del sostituto procuratore della Repubblica di Lecce – Direzione Distrettuale Antimafia Giovanna Cannarile sulle “Misure di prevenzione come strumento di contrasto alla criminalità organizzata”, del comandante del Nucleo Pef della Guardia di Finanza di Lecce, Ortensia Fedeli “Le attività di indagine nelle misure di prevenzione”, del giudice della Sezione Commerciale del Tribunale di Lecce, Annafrancesca Capone “La crisi finanziaria quale conseguenza della crisi di legalità: le misure del CCII a salvaguardia della continuità”, del commercialista esperto di crisi di legalità dell’impresa Donato Pezzuto “La crisi di legalità e la crisi finanziaria: due aspetti della stessa medaglia” e dell’avocato Michele Bonsegna “Adeguati assetti organizzativi per la prevenzione dei rischi finanziari e di legalità: il modello organizzativo e di gestione. D.Lgs 231/2001. I lavori vengono moderati dal consigliere dell’Odcec di Lecce, Pantaleo Mario Greco.

La partecipazione all’incontro attribuisce 4 Crediti formativi per la Formazione professionale continua obbligatoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili e 2 Crediti formativi in materia ordinaria dell’Ordine degli Avvocati.