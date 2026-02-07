Più tempo per il cliente, meno peso per la burocrazia: la svolta digitale di Federaziende avvicina cittadini e professionisti

Federaziende compie un passo decisivo verso la digitalizzazione e il supporto concreto al mondo professionale e, di riflesso, a tutti i cittadini e imprenditori. La Confederazione Nazionale delle Piccole e Medie Imprese, dei Lavoratori Autonomi e dei Pensionati ha ufficialmente lanciato “Federaziende Servizi Camerali“, la nuova piattaforma online progettata per semplificare e velocizzare il disbrigo delle pratiche presso tutti i Registri Imprese d’Italia.

L’obiettivo è chiaro: rafforzare il legame con i professionisti del territorio, offrendo uno strumento che trasforma radicalmente la gestione degli adempimenti burocratici, garantendo al cliente finale un servizio più rapido, sicuro e di qualità.

Più consulenza, meno burocrazia

Il vero valore aggiunto di questo servizio risiede nella possibilità, per commercialisti e consulenti del lavoro, di esternalizzare l’intero flusso delle pratiche camerali direttamente dal proprio ufficio. Grazie alla piattaforma, il professionista non deve più gestire farraginosi interscambi di email — spesso causa di errori o perdita di dati — né recarsi presso strutture esterne.

“Tutto ciò si traduce in un risparmio di tempo senza precedenti – afferma Simona De Lumè, presidente nazionale di Federaziende – permettendo ai professionisti di dedicarsi interamente all’attività di consulenza strategica per i propri clienti, lasciando l’operatività burocratica nelle mani degli esperti di Federaziende. Il cittadino non dovrà più preoccuparsi dei ritardi tecnici, ma potrà contare su un consulente sempre presente e focalizzato sulla crescita della propria attività”.

I punti di forza della piattaforma

Tracciabilità totale: dall’apertura della pratica fino all’evasione definitiva, ogni passaggio è monitorato. Il sistema di messaggistica integrato elimina il caos delle caselle mail, garantendo che ogni informazione tra operatore e professionista sia sicura e consultabile.

Versatilità operativa: il soggetto convenzionato può scegliere se richiedere la gestione completa (interazione simultanea con CCIAA, INPS, INAIL, Comune e Agenzia delle Entrate) o esternalizzare solo specifici servizi, mantenendo la gestione diretta di altri.

Compilazione guidata: la piattaforma, realizzata da un team di ingegneri specializzati, guida l’utente nel caricamento dei documenti, riducendo al minimo il rischio di invii incompleti o errati che danneggerebbero il cliente.

Un servizio completo a 360 gradi

La piattaforma non si limita al solo Registro Imprese. È possibile gestire adempimenti complessi che includono:

Comunicazione Unica: integrazione con Albo Artigiani, INPS, AdE, INAIL e SUAP.

Bilanci e Società: deposito bilanci (ordinari, abbreviati o micro), rinnovo cariche sociali e variazioni per ditte individuali o società di capitali e cooperative.

Titolare effettivo: gestione delle comunicazioni periodiche obbligatorie.

Servizi Informativi: consultazione e rilascio in tempo reale di visure camerali, atti e bilanci pubblici.

Supporto dedicato: oltre alla messaggistica interna, è disponibile un’assistenza telefonica dal lunedì al venerdì (09:00-13:00 e 16:00-20:00) per supportare lo Studio in ogni fase.

Come funziona e come aderire

“Una volta ottenute le credenziali univoche, il professionista accede a un intuitivo menù a tendina per selezionare il servizio desiderato – spiega il Segretario Generale Nazionale, Eleno Mazzotta -. Dopo il caricamento dei dati, gli operatori di Federaziende Srl prendono in carico la pratica, occupandosi della trasmissione telematica agli enti destinatari”.

Il pagamento avviene in modo trasparente tramite bonifico bancario al termine della procedura. Inoltre, il modello di convenzione prevede che una quota parte delle competenze riscosse venga retrocessa al soggetto convenzionato, previa fatturazione, rendendo il servizio non solo efficiente ma anche economicamente sostenibile per lo Studio professionale.

Contatti per l’attivazione

Per attivare il servizio e ricevere le credenziali di accesso, i professionisti possono utilizzare i seguenti recapiti:

e-mail: [email protected]

Telefono: 0832/606488.