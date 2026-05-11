Sport e Solidarietà, a San Foca il 4° Raduno de “Li Subacquei” per il Centro Ilma

Il mare come simbolo di vita e veicolo di speranza. Sabato 16 maggio, il porto di San Foca tornerà a essere il cuore pulsante della solidarietà salentina. Giunge infatti alla sua quarta edizione il Raduno Solidale organizzato dal gruppo “Li Subacquei”, un appuntamento che unisce la passione per lo sport subacqueo all’impegno concreto nella lotta contro i tumori.

L’iniziativa, nata dalla volontà di un gruppo di appassionati di pesca in apnea di trasformare il proprio hobby in un gesto di valore sociale, è promossa in stretta collaborazione con la Delegazione Lilt di Lizzanello e gode del supporto di numerosi sponsor locali.

Anche per questa edizione, il fine dell’evento è nobile e ambizioso: l’intero ricavato sarà destinato all’acquisto di nuove dotazioni tecnologiche per il Centro Ilma (Istituto Lucrezia Maggiulli). La struttura, situata a Gallipoli, rappresenta un’eccellenza della Lilt Lecce nella prevenzione, ricerca e assistenza oncologica territoriale.

“È fondamentale vedere come lo sport e l’associazionismo si mobilitino per i pazienti oncologici,” ha dichiarato Simonetta Pepe, presidente di Lilt Lecce. “Ogni contributo ricevuto è un gesto di immenso valore umano che ci permette di continuare a offrire servizi gratuiti di prevenzione.”

La grande novità di quest’anno è l’apertura ai canali digitali. Per permettere a chiunque di partecipare — anche a chi non potrà essere presente fisicamente a San Foca — il gruppo “Li Subacquei” ha attivato una campagna di crowdfunding su GoFundMe.

“Abbiamo scelto uno strumento diretto perché in tanti ci hanno chiesto come poter dare una mano,” spiegano gli organizzatori. “Anche pochi euro possono trasformarsi in un aiuto concreto per chi combatte contro la malattia.”