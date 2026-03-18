Salice Salentino, 400mila euro dal Pnrr per la nuova mensa di via Roselli

Un importante traguardo per l’edilizia scolastica locale: il Comune di Salice Salentino si è aggiudicato un finanziamento di 400mila euro nell’ambito del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Le risorse, provenienti dalla Missione 4 “Istruzione e Ricerca” e finanziate dall’Unione Europea tramite il fondo Next Generation EU, saranno interamente dedicate alla scuola primaria di via Roselli. L’intervento prevede una profonda riqualificazione architettonica e funzionale, la messa in sicurezza degli impianti e il completo allestimento della mensa scolastica.

Il Progetto: Modernità e Inclusione

L’obiettivo centrale dell’amministrazione è l’adeguamento degli spazi esistenti per migliorare la qualità del servizio di refezione, pilastro fondamentale per favorire l’estensione del tempo pieno. Una volta completati i lavori, la struttura sarà in grado di ospitare fino a 120 alunni contemporaneamente, con una gestione dei pasti ottimizzata su due turni giornalieri.

Il sindaco Mimino Leuzzi ha accolto con entusiasmo la notizia, sottolineando il valore strategico dell’opera: «Questo finanziamento rappresenta un altro passo concreto verso il miglioramento dei servizi scolastici. Investire nella scuola significa investire nel futuro della nostra comunità. Rispondiamo così alle esigenze delle famiglie, garantendo ambienti sicuri e funzionali per i nostri ragazzi».

Sulla stessa linea il consigliere con delega ai Lavori Pubblici, Amedeo Rosato, che ha lodato il lavoro di squadra dietro l’ottenimento dei fondi: «Il risultato è frutto di un lavoro tecnico-amministrativo meticoloso. Ringrazio l’Ufficio tecnico comunale per la professionalità nella predisposizione del progetto. Interveniamo su una struttura importante per rendere la nostra offerta didattica sempre più moderna».