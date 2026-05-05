‘Monica’, presentato il videoclip sull’iconica attrice. Gli artisti salentini Manno e Palma omaggiano la Vitti

Il cinema italiano ha i suoi volti sacri, ma quello di Monica Vitti — scomparsa nel 2022 — rappresenta qualcosa di unico: un ponte perfetto tra l’incomunicabilità intellettuale di Antonioni e la travolgente “romanità” della commedia all’italiana. Definirla solo un’attrice sarebbe riduttivo; la Vitti è stata un’icona di stile, emancipazione e versatilità.

​Oggi, quel mito torna a vibrare grazie all’incontro tra la musica d’autore salentina e le frontiere della tecnologia digitale, nel tributo musicale firmato da Gino Manno e nel videoclip realizzato da Eugenio Palma.

Un omaggio in musica: “Monica” di Gino Manno

Il cantautore salentino Gino Manno ha scelto di trasformare la nostalgia in arte con il brano “Monica“. Non si tratta di una semplice celebrazione postuma, ma di un atto d’amore verso una donna che ha ridefinito i canoni della bellezza e del talento.

Manno traduce in musica il carisma della Vitti, catturando quell’eleganza un po’ malinconica e quella voce roca che hanno stregato generazioni di spettatori. Per accompagnare un brano così evocativo, però, serviva un’operazione visiva che fosse altrettanto audace.

​Il videoclip, dove l’AI incontra il design

La sfida visiva è stata affidata al graphic designer leccese Eugenio Palma, che ha realizzato un videoclip sperimentale utilizzando interamente l’Intelligenza Artificiale (AI).

Questa scelta non è stata dettata solo dalla modernità del mezzo, ma da una necessità creativa e legale:

​- Rispetto del copyright: poiché le immagini originali di Monica Vitti sono rigorosamente tutelate, non è stato possibile utilizzare materiale d’archivio.

​- La “ricostruzione verosimile”: Grazie ad algoritmi avanzati di generazione d’immagine, Palma ha creato una versione “verosimile” dell’attrice. Non una copia carbone, ma una proiezione artistica che ne rievoca lo sguardo, le movenze e l’essenza iconica.

“L’obiettivo non era sostituire Monica Vitti, ma evocare il suo spirito attraverso un linguaggio visivo contemporaneo,” afferma l’artista salentino.

Un’icona che supera il tempo

Il risultato è un’opera onirica dove la tecnologia AI non appare fredda o distaccata, ma diventa lo strumento per far rivivere il mito. Vediamo una figura che ci ricorda la Monica dei tempi de L’Avventura o di Polvere di Stelle, immersa in atmosfere che fluttuano tra il sogno e la memoria.

Il lavoro di Eugenio Palma per Gino Manno dimostra come l’intelligenza artificiale, se guidata dalla sensibilità umana, possa diventare un potente mezzo di conservazione culturale, permettendoci di dialogare con i grandi del passato in modi fino a ieri inimmaginabili.

​In sintesi

Il videoclip di “Monica” appare dunque un esperimento riuscito che unisce e fonde la canzone d’autore di Gino Manno, l’innovazione del graphic design di Eugenio Palma e l’eterna eredità di Monica Vitti, che continua a essere musa ispiratrice anche nell’era digitale.