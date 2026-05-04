SuperEnalotto, il Salento fa festa. Centrati due “5” a Maglie

La fortuna bacia la Puglia nel concorso del SuperEnalotto di sabato 2 maggio 2026. Come riportato da Agipronews, la regione festeggia la realizzazione di ben tre punti “5”, regalando ai fortunati possessori delle schedine un bottino di 24.920,95 euro ciascuno, per un valore complessivo che supera i 74mila euro.

Le estrazioni del weekend hanno premiato le province di Bari e Lecce. Una vincita è stata centrata a Noci presso il “Tabacchi Giacovelli” in Via Cappuccini, 50 e le altre due a Magliepresso il “Tabacchi Luigi XIV” (Rivendita n°14) situato in Via Scorrano, 73.

Oltre alla cronaca delle vincite, i dati elaborati da Agipronews offrono uno spaccato interessante sull’andamento del gioco fisico sul territorio pugliese, evidenziando trend differenti tra le province.

Nella provincia di Bari si registra un leggero aumento nel settore retail: nell’ultimo anno la spesa ha toccato i 365 milioni di euro, segnando un incremento del 2,5% rispetto ai 356 milioni del periodo precedente.

Situazione di sostanziale stabilità, invece, per la provincia di Lecce. Il gioco fisico ha generato una spesa di 220 milioni di euro, con una lieve flessione di un milione rispetto ai dodici mesi precedenti.

A livello complessivo, la Puglia si conferma una regione stabile per il comparto dei punti vendita fisici, con una spesa totale (raccolta al netto delle vincite) pari a 1,1 miliardi di euro, in linea con l’anno passato.

Tuttavia, il SuperEnalotto mostra un segno meno con una flessione del 6,5% rispetto ai 57,3 milioni dell’anno precedente.

Mentre la Puglia festeggia i suoi “5”, l’attesa per il colpo grosso cresce in tutta Italia. L’ultimo “6” risale ormai al 22 maggio 2025, quando furono vinti 35,4 milioni di euro a Desenzano del Garda.

Il jackpot per la prossima estrazione, prevista per lunedì 4 maggio 2026, ha raggiunto la cifra da capogiro di 158,7 milioni di euro. Si tratta attualmente del premio più alto al mondo per un gioco a premi.