A Lecce la benedizione delle mamme in attesa con l’Arcivescovo Panzetta

Un gesto semplice, ma carico di una forza profonda. In un’epoca che richiede una protezione sempre più consapevole della vita fin dal suo sbocciare, la Chiesa di Lecce si stringe attorno al mistero della maternità. L’Ufficio diocesano di pastorale della salute e l’Ufficio diocesano famiglia e vita hanno scelto di promuovere un appuntamento speciale: una celebrazione di benedizione dedicata a tutte le donne in attesa.

L’evento si terrà venerdì 8 maggio alle ore 19:00, nella cornice della Basilica salesiana di San Domenico Savio a Lecce. A presiedere il momento di preghiera sarà l’arcivescovo, Mons. Angelo Raffaele Panzetta.

La scelta del luogo e della data non è casuale. La celebrazione si inserisce infatti nei festeggiamenti in onore di San Domenico Savio, il giovane allievo di San Giovanni Bosco che la tradizione venera come protettore delle partorienti e delle culle (la cui festa liturgica ricorre il 6 maggio).

In questo contesto, la benedizione diventa un ponte tra la devozione popolare e il sostegno concreto e spirituale alle famiglie che si preparano ad accogliere un nuovo figlio.

L’iniziativa nasce dalla volontà di rimettere al centro il valore sacro e prezioso di ogni bambino e, contemporaneamente, di esaltare la dignità e la bellezza della donna nel suo cammino verso la maternità. Come sottolineato dagli organizzatori: “La maternità è un mistero di grazia e di forza, un atto di fiducia nel futuro, un sì che si apre alla vita e la genera.”

Durante la suggestiva celebrazione, l’Arcivescovo Panzetta invocherà la benedizione del Signore su ogni futura madre presente. La preghiera chiederà il dono della serenità e del coraggio.