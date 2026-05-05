Nuovo volto per la Pediatria dell’Ospedale di Scorrano grazie a “Cuore e mani aperte” e “ALR Lorenzo Risolo”

L’Ospedale di Scorrano si tinge di nuovo per accogliere al meglio i suoi pazienti più piccoli. In un’ottica di miglioramento continuo degli ambienti di cura, le associazioni “Cuore e mani aperte” OdV e ALR “Lorenzo Risolo”hanno donato l’intervento di tinteggiatura dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria.

L’iniziativa, nata su esplicita richiesta di Carmelo Perrone (Direttore del Dipartimento Materno Infantile di ASL Lecce), rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di umanizzazione degli spazi ospedalieri. Curare non significa solo somministrare terapie, ma anche garantire un contesto accogliente che possa ridurre l’impatto traumatico del ricovero nei bambini.

Questa mattina, presso il reparto di Pediatria, si è svolta la cerimonia ufficiale alla presenza di Carlo Leo, Direttore Sanitario di presidio; Osvaldo Maiorano, Direttore Sanitario uscente; Don Gianni Mattia, Presidente di “Cuore e mani aperte” e Sonia Chetta, Presidente di “ALR Lorenzo Risolo”.

Secondo Don Gianni Mattia, il colore e l’ordine degli spazi sono segni di vicinanza tangibile: «Crediamo che l’ambiente possa contribuire al benessere dei bambini ricoverati. Quando ci si prende cura dei piccoli che soffrono, le mani che si uniscono e i cuori che fanno rete diventano motore di gesti capaci di fare la differenza».

Sulla stessa linea d’onda la Presidente di ALR, Sonia Chetta, che ha ribadito la mission dell’associazione: «La malattia non deve togliere il diritto a un piccolo paziente di rimanere bambino. Portare colore tra le mura ospedaliere rende il ricovero un momento meno traumatico, sostenendo concretamente il lavoro dei medici».