Oltre 500 studenti a lezione di legalità con l’Arma dei Carabinieri

Una grande partecipazione e un forte segnale di sensibilizzazione hanno caratterizzato le giornate del 12 e 13 marzo presso l’Istituto Comprensivo “Giovanni Pascoli” di Tricase. Oltre 500 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado sono stati i protagonisti di un importante incontro dedicato alla cultura della legalità, al contrasto del bullismo e alla prevenzione delle dipendenze.

L’iniziativa, fortemente voluta dal Dirigente Scolastico, è nata dalla sinergia con l’Associazione Nazionale Carabinieri (Sezione di Tricase), confermando l’importanza del legame tra istituzioni scolastiche e forze dell’ordine nel percorso di crescita dei giovani cittadini.

Le istituzioni incontrano i giovani

L’evento si è aperto con i saluti istituzionali del sindaco di Tricase, Antonio De Donno, che ha sottolineato il valore del rispetto reciproco all’interno della comunità. Successivamente, il dibattito è entrato nel vivo grazie al contributo di esperti del settore psicologico e, in particolare, del Comandante della Compagnia Carabinieri di Tricase, il Capitano Antonio Alaia.

L’Ufficiale ha illustrato con chiarezza il ruolo dell’Arma nella tutela della legalità, approfondendo i temi più sensibili per le nuove generazioni:

Bullismo e Cyberbullismo: Analisi dei comportamenti a rischio e delle pesanti conseguenze sotto il profilo penale e civile.

Responsabilità individuale: L’importanza di comprendere che ogni azione online e offline genera effetti concreti.

Rischi digitali: Un focus specifico sulle dipendenze tecnologiche e l’uso poco consapevole dei social network.

L’obiettivo è diffondere tra i più giovani i valori della responsabilità e del rispetto, fornendo loro gli strumenti per riconoscere e prevenire situazioni di pericolo o disagio.”

Prevenzione e prossimità nelle scuole

Questo incontro non è un episodio isolato, ma si inserisce nel più ampio quadro delle attività di prevenzione e prossimità che l’Arma dei Carabinieri svolge costantemente negli istituti scolastici del territorio. Educare i ragazzi alla consapevolezza significa costruire una società più sicura e solidale, partendo proprio dai banchi di scuola.