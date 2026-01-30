Futuro green per la pesca nel Circondario Marittimo di Otranto

L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’utenza del mare al tema della sostenibilità promuovendo delle iniziative dedicate alla raccolta dei rifiuti

Le intense mareggiate che hanno colpito la costa salentina nei giorni scorsi hanno restituito un’ingente quantità di rifiuti prodotti da noi esseri umani.

Oggi si aprono i lavori di un “tavolo green” presso la Guardia Costiera di Otranto in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e Lega Navale Italiana sez.Otranto checoinvolge i principali attori della pesca locale: ceto peschereccio, pescatori sportivi, imprese ittiche presenti sul territorio.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’utenza del mare al tema della sostenibilità promuovendo iniziative dedicate alla raccolta dei rifiuti lungo tutto il litorale e soprattutto individuare delle “best practices” ecosostenibili che possano assicurare un futuro consapevole e improntato al cambiamento.

Il primo obiettivo è quello di sostituire le cassette in polistirolutilizzate per contenere il prodotto ittico (spesso rinvenuto lungo la costa) con materiale riciclabile come per esempio fibra di mais.

