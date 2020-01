Shoah, alle radici del giorno della memoria: storia ed iniziative in ricordo dello sterminio degli ebrei

Era il 27 gennaio 1945, quando i soldati dell’Armata Rossa sovietica, avvicinandosi alla cittadina polacca di Auschwitz, s’imbatterono nell’enorme campo di concentramento utilizzato dai quadri nazisti per il genocidio degli ebrei. La liberazione di 7000 prigionieri, sopravvissuti perché utilizzati come cavie per la ricerca medica, decretò la fine di una delle pagine più buie della storia dell’umanità – l’Olocausto – che portò allo sterminio di oltre sei milioni di persone, tra ebrei, polacchi, rom e prigionieri di guerra.

Sono trascorsi 75 anni dalla scoperta degli orrori perpetrati dal Terzo Reich di Hitler e dagli alleati che intendevano attuare la “soluzione finale”, ma il senso del ricordo di quanto accaduto a cavallo del secondo conflitto mondiale è condensato nelle parole di Primo Levi, scrittore sopravvissuto al delirio dei lager nazisti, che ne “I sommersi e i salvati” afferma: “È avvenuto, quindi può accadere di nuovo: questo è il nocciolo di quanto abbiamo da dire“.

È con legge del 20 luglio 2000 che la Repubblica italiana ha preso in carico il compito di commemorare il dramma della Shoah istituendo il Giorno della Memoria, per ricordare “le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati”, come recita l’art. 1. A partire dal 1 novembre 2005, una risoluzione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha poi riconosciuto ufficialmente la giornata della memoria, celebrata oggi in tutto il mondo.

Trepuzzi ricorda la Shoah

In occasione della Giornata della memoria, in Salento è previsto un ricco programma di incontri.

A Trepuzzi, lunedì 27 gennaio a partire dalle ore 16.15 ritrovo in Largo Margherita per la deposizione della Pietra d’inciampo in memoria di Yusup Kostantin Soz (Giuseppe Costantino Soz), insegnante elementare, professore nelle scuole cittadine per circa 20 anni e sindaco della città dal 1956 al 1957. Giovedì 30 gennaio alle ore 17 in Aula consiliare la testimonianza diretta di Nicola Santoro, militare italiano nei campi di concentramento, che presenterà il suo libro “internato 159534”. In Aula consiliare sarà allestita anche una mostra fotografica a cura di Antonio Zaccaria, con scatti suggestivi che ritraggono i particolari del campo di concentramento di Auschwitz.

Monteroni e Galatina tra i libri

Il comune di Monteroni presenta il progetto “Libri che bruciano, Biblioteche che nascono” a cura della book blogger Paola Bisconti. Lunedì 27 gennaio alle 17.30 nella sala attività culturali del palazzo baronale Lopez y Royo sarà inaugurata la Mostra dei libri censurati nel corso della Storia, introdotta dall’intervento della ideatrice del progetto.

A Galatina dalle ore 16.00 del 27 gennaio la Biblioteca Siciliani e i volontari del progetto “In reading 2017” di Servizio Civile Universale organizzano un laboratorio per ragazzi e ragazze dai 4 agli 8 anni, con letture a tema.

Campi Salentina e Nardò celebrano la Memoria

A Campi Salentina il 1 febbraio a partire dalle 16.30 si terrà un incontro presso la Sala Don Pietro in Piazza della Libertà, con gli interventi della dott.ssa Tiziana Conte, vice presidente ANPE di Puglia e Basilicata; dott. Alfredo Fina, sindaco di Campi Salentina; Gen. Giorgio Raino, comandante militare dell’Esercito in Puglia.

A Nardò formalizzata la donazione al Comune da parte dell’Associazione Pro Murales Ebraici di 40 pannelli con le fotografie che testimoniano la presenza dei profughi ebrei a Santa Maria al Bagno nel periodo tra il 1944 e il 1947.

Una proposta a Uggiano e un evento a Martano

Anche a Uggiano La Chiesa si celebra il ricordo delle vittime dell’Olocausto, con una proposta che arriva dal gruppo consiliare “Visione Comune” guidato da Vincenzo Sisinni. Una proposta che, se accolta, prevederà l’installazione delle “Pietre d’Inciampo”, un’iniziativa dell’artista tedesco Gunter Demnig per depositare nel tessuto urbanistico e sociale delle città europee una memoria diffusa dei cittadini deportati nei campi di sterminio.

A Martano l’amministrazione comunale ha poi deciso di promuovere un evento per permettere a tutti di comprendere una delle pagine più buie della storia. Alle ore 18:30 di lunedì 27 gennaio, in collaborazione con l’Ass.ne APSEC, presso la Sala Consiliare del Comune si terrà la manifestazione “Porrajmos – Olocausto di Rom e Sinti”, un evento in cui non soltanto affrontare gli orrori perpetrati dal nazismo, ma riflettere attraverso le toccanti opere di alcuni artisti che hanno scelto Martano quale città ospitante.

Il bus della Memoria tra Lecce e Nardò

A Lecce, come ogni anno, la Giornata della Memoria rappresenta l’occasione perfetta per rinsaldare la rete con il Museo Ebraico del capoluogo salentino istituendo l’autobus della Memoria, un mezzo da cinquanta posti che farà da “spola” tra Lecce e Nardò. Un evento patrocinato dalla Regione Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Lecce, Comune di Nardò e UCEI (Unione Comunità Ebraiche Italiane). Alle ore 10 l’autobus partirà da piazza Battisti a Nardò (nei pressi del castello) verso Lecce, dove alle 11 è prevista la visita guidata del Museo Ebraico e dell’antica giudecca medievale a cura del professore Fabrizio Lelli, direttore del Museo e docente di Lingua e Letteratura Ebraica all’Università del Salento. A seguire l’incontro con l’artista israeliana Adi Kichelmacher, testimone indiretta della Shoah. Alle 15 l’autobus, con partenza dal City Terminal, farà ritorno a Santa Maria al Bagno, dove è prevista la visita al Museo della Memoria.

Gli studenti dell’Ammirato-Falcone sul Treno 2020

Anche le scuole scendono in prima linea per celebrare la Giornata della Memoria. Un gruppo di ragazzi delle classi terze dell’Istituto comprensivo Ammirato-Falcone di Lecce prenderà parte al progetto il “Treno della Memoria 2020”. Per la prima volta le scuole secondarie di primo grado partecipano al progetto e a rappresentare il Salento ci sarà proprio l’istituto di Lecce. Tutto nasce da un incontro didattico tenutosi con il Prof. De Luca, docente di Storia delle Relazioni Internazionali dell’Università del Salento, incontro durante il quale non manca la proposta di aprire il progetto ai ragazzi più piccoli.

Ad accompagnare i giovani studenti saranno alcuni docenti della scuola insieme alla Dirigente per un esperienza che, certamente, avrà un forte impatto emotivo su tutti i partecipanti.