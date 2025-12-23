La ballerina leccese di danza aerea Erica Occhionero protagonista della Performer Cup Rai

Dopo il grande successo e la notorietà conquistati lo scorso anno con l’esibizione mozzafiato nella finale di “Ballando con le Stelle” su Rai 1 e la partecipazione come speaker e artista al TEDxFoggia sul tema “The Age of Care”, la talentuosa ballerina di danza in volo Erica Occhionero è pronta a incantare il pubblico nazionale come protagonista della quarta edizione del programma televisivo Rai “Performer Cup”.

\

\Le prime esibizioni della ballerina leccese saranno visibili oggi, martedì 23 dicembre, a partire dalle ore 13:30, in diretta streaming su Rai Play e in onda su Rai Italia, canale dedicato agli italiani all’estero.

“Performer Cup” è un innovativo format che mette in sfida i migliori atleti-artisti vincitori dei campionati nazionali di arti scenico-sportive dei Paesi aderenti alla federazione internazionale. Il programma propone spettacolari esibizioni coreografiche che fondono canto, danza, musica, recitazione e arti circensi/acrobatiche, celebrando il connubio unico tra arte e sport.

Erica Occhionero, originaria del Salento e laureata in Matematica con una tesi innovativa discussa attraverso una performance di danza aerea, rappresenta l’Italia in questa competizione mondiale. La sua danza in volo, eseguita con eleganza e forza su un’amaca sospesa, ha già conquistato giurie e pubblico in trasmissioni Rai come “Ballando on the Road” e la finale di “Ballando con le Stelle”, dove è stata definita una “fuoriclasse a livello mondiale” dalla presidente di giuria Carolyn Smith.

Autodidatta e resiliente, Erica ha trasformato un grave incidente adolescenziale in un’opportunità per reinventare la danza, creando coreografie sospese che uniscono grazia poetica, atletismo e matematica. La sua partecipazione a “Performer Cup” è un ulteriore riconoscimento del suo talento straordinario e del suo messaggio di speranza: dalle cadute più profonde può nascere la forza di volare alto.