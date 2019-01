“Automobilisti avvisati, mezzi salvati”. Ecco il calendario di febbraio con le strade controllate da autovelox e telelaser

Automobilisti siete avvisati. Gennaio sta per finire e come di consueto la Provincia di Lecce ha “preparato” il calendario dei controlli per il mese di febbraio per “informare” i guidatori sulla presenza dei temutissimi autovelox e telelaser che monitoreranno i comportamenti di chi percorre le strade salentine di competenza di Palazzo dei Celestini.

Questi sistemi tecnologici che ‘sorvegliano’ le arterie più trafficate del Salento non fanno sconti a nessuno. Chiunque non rispetterà le regole del Codice della strada sarà sanzionato. Multe pesanti, soprattutto per chi non rispetta il limite imposto.

Non premere sull’acceleratore per evitare di mettere in pericolo se stessi e gli altri dovrebbe essere la “normalità”, ma così non è. Non sono rari i casi in cui le auto sfrecciano a velocità anche sostenuta su strade anche trafficate. A questo servono le telecamere: a fotografare i comportamenti scorretti che, come dimostrano i numerosi casi di cronaca, possono causare incidenti.

Attenzione, quindi, perché i controlli saranno effettuati sia di mattina (dalle 6.00 alle 13.00 ad esempio sulla 362, la strada che da Lecce conduce a Galatina) che di pomeriggio (dalle 12.00 alle 19.00 come sulla San Cataldo-Otranto).

Per conoscere tutte le strade monitorate basta scaricare l’allegato (clicca qui) per visualizzare il calendario completo di febbraio.