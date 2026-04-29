Lecce, il Primo Maggio è “Into The Park”. Musica, socialità e grandi ospiti al Parco delle Cave

Lecce si prepara a vivere un Primo Maggio 2026 fuori dagli schemi. Quest’anno la celebrazione dei lavoratori nel capoluogo salentino cambia pelle con la nascita di Into The Park, l’evento musicale e culturale che trasformerà il suggestivo Parco delle Cave di Marco Vito in un immenso palcoscenico a cielo aperto.

Organizzato da Tsunami Concerti in collaborazione con il Comune di Lecce, Into The Park non è solo un concerto, ma un’esperienza collettiva pensata per valorizzare uno dei polmoni verdi più belli della città attraverso un format dinamico, sostenibile e inclusivo.

Dalle 12:00 a mezzanotte, la musica sarà l’anima della giornata con una programmazione che spazia dal pop all’urban, passando per l’elettronica internazionale.

Il palco principale vedrà l’alternarsi di dj-set e live band. Dopo le aperture di Davide Sorge e il format 64 Barre IntoThePark, il pomeriggio salirà di intensità con i Ghetto Eden e le esibizioni live di Parasaura e Inopportuno. La sera si accenderà con i set di Pucho e Cristaldi, fino ad arrivare al momento clou con le esibizioni di Ensi, l maestro del freestyle e icona del rap italiano, reduce da una carriera decennale costellata di successi (da Era tutto un sogno a Domani), porterà sul palco tutta l’energia della sua cultura hip-hop e Leonardo De Andreis nn altro nome di punta pronti a infiammare il pubblico.

Per chi cerca sonorità più ricercate, lo Stage Cava offrirà un percorso immersivo. Dopo i set di JAMBO e il Wood Showcase, la scena sarà dominata da Z.I.P.P.O., resident del leggendario Tresor di Berlino e ospite fisso al Berghain e al Fabric. Il dj e produttore pugliese, figura di riferimento dell’elettronica contemporanea, chiuderà la serata con uno dei suoi celebri set che spaziano tra techno sci-fi ed energia pura.

Into The Park è un evento pensato per tutti. La mattina sarà dedicata ai più piccoli con gli spettacoli di magia di Junior il Mago, mentre i tifosi del Lecce non dovranno rinunciare alla passione sportiva: alle 20:45 verrà infatti proiettata la fondamentale sfida Pisa-Lecce.

A raccontare il backstage e l’atmosfera dell’evento sui social ci saranno gli influencer Mia Lo Bosco, Natasha Manvilova e Joao Souto, garantendo una copertura “live” dell’effervescenza del parco.