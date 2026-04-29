Santa Cesarea Terme celebra i nuovi maggiorenni, per loro la consegna della Costituzione

Per il secondo anno consecutivo, il Comune di Santa Cesarea Terme rinnova un rito civile di grande valore simbolico: la consegna della Costituzione della Repubblica Italiana ai cittadini neo-diciottenni. L’appuntamento, organizzato dall’Amministrazione comunale in stretta collaborazione con la Consulta Giovanile, si terrà giovedì 30 aprile alle ore18:30 presso la Sala consiliare.

La cerimonia rappresenta molto più di una formalità burocratica; è l’investitura ufficiale con cui la comunità accoglie i giovani nella piena partecipazione alla vita civica e democratica. L’evento si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco Pasquale Bleve, del consigliere delegato alle Politiche Giovanili Salvatore Maggio e del Presidente della Consulta Giovanile Niccolò Guida “Questa iniziativa testimonia l’attenzione costante verso le nuove generazioni, chiamate oggi a diventare custodi attivi dei principi di libertà e responsabilità che sorreggono il nostro Paese”, hanno dichiarato

La scelta della data non è affatto casuale. Svolgendosi alla vigilia della Festa del Lavoro del 1° maggio, l’iniziativa intende porre l’accento sull’Articolo 1 della nostra Carta: l’Italia come Repubblica fondata sul lavoro. Il lavoro viene così presentato ai giovani non solo come necessità economica, ma come pilastro della dignità umana e strumento primario di crescita civile.

La serata sarà arricchita da contributi di alto profilo culturale, Enrico Cuccodoro: costituzionalista offrirà una riflessione tecnica e appassionata, contestualizzando il valore della Carta anche in occasione dell’80° anniversario dell’Assemblea Costituente e Gianluca Palma: fondatore dell’associazione La Scatola di Latta, porterà la sua testimonianza di “(p)artigiano della cultura”, esplorando come l’impegno sul territorio e la riscoperta delle proprie radici siano forme essenziali di partecipazione politica e sociale.

Il momento culminante della serata vedrà la consegna fisica di una copia della Costituzione a ciascun residente che ha da poco compiuto la maggiore età. Un gesto concreto per ricordare che i diritti acquisiti portano con sé il dovere di conoscere e difendere i valori che rendono libera una comunità.