Lavoro in Puglia e Salento: tra crescita e precarietà. Presentato a Lecce lo ‘speciale’ dell’Osservatorio Aforisma

In occasione del 1° Maggio, la sede di Aforisma School of Management a Lecce è diventata il centro di un importante dibattito economico di carattere regionale. È stato infatti presentato ufficialmente lo Speciale Lavoro dell’Osservatorio Economico, un’analisi approfondita sulle dinamiche occupazionali, reddituali e previdenziali che stanno interessando la Puglia e il Salento.

All’incontro hanno partecipato Andrea Salvati (Direttore dell’Osservatorio AFORISMA), Davide Stasi (Responsabile degli studi), Ada Chirizzi (Segretario Generale CISL Lecce) e Massimo De Giorgi (Presidente INPS Lecce).

La visione di Andrea Salvati: “Analisi per generare consapevolezza”

Nel corso della presentazione, il Direttore dell’Osservatorio, Andrea Salvati, ha sottolineato come la missione di Aforisma non sia solo quella di formare i manager del futuro, ma anche quella di fornire al territorio una bussola per orientarsi in un mercato del lavoro sempre più complesso.

Salvati ha evidenziato che l’analisi prodotta mira a “contribuire al dibattito pubblico con strumenti conoscitivi utili a interpretare non solo l’andamento quantitativo dell’occupazione, ma anche la qualità del lavoro”. Secondo il Direttore, la stabilità dei rapporti contrattuali e la capacità dei redditi di sostenere la coesione sociale sono le vere sfide da affrontare per garantire una crescita reale del sistema produttivo locale.

“Non basta contare quanti nuovi occupati abbiamo,” ha osservato Salvati, “dobbiamo interrogarci su quale valore stiamo creando e se questo valore sia in grado di trattenere i talenti sul nostro territorio, evitando la fuga delle competenze verso il Nord o l’estero.”

Il Focus: l’Appendice CISL a cura di Ada Chirizzi

Il rapporto, arricchito dalla preziosa collaborazione della CISL di Lecce, presenta un quadro definito da Ada Chirizzi (Segretario Generale CISL Lecce) come un sistema a “poche luci e tante ombre”.

1. Stagnazione e Disoccupazione

I dati Istat 2024-2025 mostrano una Puglia in fase di stasi:

– Aumento dei disoccupati: il numero è salito da 133mila a 145mila unità.

– Focus Lecce: la provincia registra un tasso di disoccupazione stabile al 10,5%, superiore alla media regionale.

2. La crisi della stabilità (2015-2025)

L’analisi mette a nudo una trasformazione decennale allarmante:

– Crollo del tempo indeterminato: in Puglia, le assunzioni stabili sono passate da 127mila a 46mila.

– Esplosione del lavoro precario: parallelamente, i contratti a tempo determinato sono saliti a 202mila, con un aumento verticale dei rapporti stagionali e del lavoro intermittente. A Lecce, il ricorso ai contratti stagionali è letteralmente triplicato.

3. Cassa Integrazione e inattività

Allarme sociale: si registra un boom della Cassa Integrazione (+140%) e un tasso di inattività che sfiora il 40%, segno che una fetta importante della popolazione in età lavorativa ha smesso di cercare un impiego.

Il ruolo dell’INPS e delle Istituzioni

Massimo De Giorgi, Presidente del Comitato provinciale INPS di Lecce, ha integrato l’analisi con i dati sulle trasformazioni contrattuali e le dinamiche previdenziali, confermando come la frammentarietà dei percorsi lavorativi rischi di riflettersi pesantemente sulla futura tenuta sociale.

La sfida della “Restanza”

In sintesi, lo Speciale Lavoro di Aforisma si pone come uno strumento di analisi a supporto di istituzioni, imprese e parti sociali. Come ricordato da Andrea Salvati e ribadito nelle conclusioni di Ada Chirizzi, la sfida è culturale e politica: occorre dare valore a una formazione di qualità (soprattutto su IA e Green) e contrastare la precarietà per fare in modo che la Puglia sia una terra in cui le persone possano “scegliere di restare, tornare o voler andare” per scelta, e non per necessità.

Le slides di Aforisma

L’analisi di Aforisma a cura di Andrea Salvati e Davide Stasi è stata condensata in una serie di slides che hanno fornito lo spunto per le domande degli operatori della comunicazione presenti in sala. Data la loro chiarezza e incisività le riportiamo in calce all’ articolo.