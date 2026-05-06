Nuovi incarichi alla Questura, Lucia Maria Cundari alla guida del Commissariato di Nardò

A partire dal 1° maggio 2026, la Questura di Lecce ha avviato un avvicendamento interno che interessa i vertici della sicurezza nella provincia salentina. Lucia Maria Cundari, Vice Questore della Polizia di Stato, ha ufficialmente assunto la guida del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Nardò.

Originaria della Calabria e laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Perugia, vanta un curriculum accademico e professionale di alto profilo. Abilitata alla professione forense, ha arricchito la sua formazione con due master: uno in Diritto del Lavoro conseguito a “La Sapienza” di Roma e uno in Scienze della Sicurezza.

Il suo arrivo a Nardò non rappresenta la prima esperienza in un commissariato distaccato. All’inizio della sua carriera, ha operato per sei anni presso il Commissariato di Lamezia Terme. Giunta a Lecce nel 2017, ha ricoperto per due anni l’incarico presso la Digos e, successivamente, ha diretto per otto anni la Divisione Immigrazione come Vice Dirigente.

Il passaggio di consegne vede Valerio Tornese, Commissario Capo e già Dirigente del Commissariato neretino, trasferirsi presso la sede centrale di Lecce. Approdato nel Salento nel giugno dello scorso anno, andrà a ricoprire il ruolo di Funzionario addetto presso l’Ufficio di Gabinetto.

In virtù delle sue competenze comunicative, conserverà inoltre l’incarico di Portavoce del Questore

Giampietro Lionetti, ha accolto questi nuovi posizionamenti con favore, rivolgendo a entrambi i Funzionari i migliori auguri di buon lavoro. Il rimpasto mira a ottimizzare le risorse investigative e gestionali della Polizia di Stato sul territorio, garantendo continuità e professionalità nei servizi di sicurezza per i cittadini.