Il comportamento degli utenti italiani sul web ha subito una trasformazione significativa. Le ricerche di tipo “how-to”, ovvero quelle domande che iniziano con “come fare”, “come funziona”, “come si usa”, hanno registrato una crescita importante, ridisegnando le priorità dei motori di ricerca e, di conseguenza, le strategie editoriali di chi produce contenuti digitali.

La crescita delle ricerche “how-to” nel panorama digitale italiano

Il comportamento degli utenti italiani sul web ha subito una trasformazione significativa. Le ricerche di tipo “how-to”, ovvero quelle domande che iniziano con “come fare”, “come funziona”, “come si usa”, hanno registrato una crescita importante, ridisegnando le priorità dei motori di ricerca e, di conseguenza, le strategie editoriali di chi produce contenuti digitali.

Perché gli italiani cercano sempre più “come si fa”

Dietro questa tendenza c’è un cambio generazionale, ma non soltanto. Non sono solo i giovani a popolare i log dei motori di ricerca con domande procedurali, ma anche le fasce d’età più mature si sono avvicinate a questo tipo di ricerca, spinte dalla necessità di gestire autonomamente aspetti della vita quotidiana un tempo delegati ad altri.

Le categorie più ricercate spaziano in ambiti molto diversi tra loro:

Cucina e alimentazione: ricette, tecniche di cottura, sostituti degli ingredienti

Salute e benessere: come interpretare un referto, come fare esercizi posturali

Tecnologia: come configurare un dispositivo, come fare un backup, come usare un’applicazione

Finanza personale: come aprire un conto online, come fare la dichiarazione dei redditi

Tempo libero e intrattenimento: come prenotare un viaggio, come partecipare a concorsi, come giocare a determinati giochi

Quest’ultima categoria, quella legata al tempo libero, merita un’attenzione particolare perché include un universo di ricerche spesso sottovalutato dagli analisti.

Il tempo libero digitale e la voglia di capire le regole del gioco

Un pubblico sempre più informato

Se un tempo ci si affidava al passaparola o alle istruzioni stampate sulla confezione di un prodotto, oggi la prima mossa è quasi sempre aprire un browser e digitare una domanda.

Questo vale per i videogiochi, per le piattaforme di streaming, ma anche per i giochi tradizionali approdati online. Il Lotto, per esempio, è un gioco dalla storia lunga in Italia, praticato da generazioni, eppure la sua versione digitale ha generato un’ondata di ricerche procedurali da parte di utenti che, pur conoscendo il gioco nella sua forma classica, si trovano per la prima volta a doverlo usare attraverso uno schermo.

Lo stesso fenomeno riguarda il Gratta e Vinci, le scommesse sportive e altri format di intrattenimento a pagamento che hanno trovato nella rete un canale distributivo parallelo a quello fisico.

Il caso delle ricerche how-to nel gioco online

È in questo contesto che anche il gioco online rappresenta un esempio concreto, con uno dei giochi numerici più diffusi in Italia: il 10eLotto. È particolarmente apprezzato, infatti, per la frequenza delle estrazioni e per meccaniche di gioco relativamente immediate. Nato come evoluzione del Lotto tradizionale, ha consolidato negli anni una base ampia e trasversale di utenti, abituati in larga parte alla fruizione tramite ricevitorie fisiche.

Con la digitalizzazione del settore, questo pubblico si sta spostando anche verso le piattaforme online, generando un aumento delle ricerche informative su fonti autorevoli e siti ufficiali per sapere, ad esempio, come giocare al 10 e Lotto online , che riflettono un interesse concreto verso il funzionamento pratico del servizio. Tuttavia, la transizione online pone altre domande legittime su come si verifica una vincita, o come funziona il prelievo di un eventuale premio. Queste domande non sono sintomo di ingenuità, ma di un approccio responsabile e consapevole al mezzo digitale.

Il Lotto tradizionale, il 10eLotto e i vari tipi di Gratta e Vinci digitali hanno visto crescere le ricerche how-to associate, a dimostrazione che l’interesse non è verso un prodotto specifico, ma verso la comprensione delle regole e delle modalità operative.

Il ruolo dei contenuti how-to nella strategia editoriale digitale

Chi produce contenuti online ha una responsabilità precisa in questo scenario: rispondere in modo chiaro, accurato e non fuorviante a domande che nascono da una necessità reale. I contenuti how-to di qualità non si limitano a elencare passaggi meccanici, ma contestualizzano, spiegano il perché di ogni azione e anticipano i dubbi più comuni.

Le caratteristiche di un buon contenuto how-to, secondo i principi del giornalismo digitale, includono:

Chiarezza espositiva: nessun termine tecnico senza spiegazione

Struttura gerarchica: dalle informazioni essenziali ai dettagli approfonditi

Aggiornamento periodico: le procedure cambiano, i contenuti devono riflettere la realtà attuale

Neutralità informativa: descrizione dei fatti, non promozione di comportamenti

Quest’ultimo punto è particolarmente rilevante in settori regolamentati, dove la linea tra informazione e promozione deve essere mantenuta con rigore.

Le implicazioni per il giornalismo e la produzione editoriale

La crescita delle ricerche how-to impone una riflessione più ampia sul ruolo del giornalismo digitale. In un ecosistema dove Google premia i contenuti che rispondono con precisione alle intenzioni di ricerca degli utenti, la qualità informativa non è solo un valore etico, ma anche una necessità strategica.

Le redazioni italiane più attente hanno già iniziato ad adattare i propri processi produttivi, creando sezioni dedicate alle guide pratiche, investendo in formati strutturati come le FAQ e ottimizzando i contenuti per i featured snippet ovvero quei riquadri di risposta diretta che Google mostra in cima ai risultati di ricerca.

Il risultato è un’informazione più utile, più accessibile, più vicina ai bisogni reali delle persone. Una tendenza che, lungi dall’essere una semplice moda del marketing digitale, riflette un cambiamento strutturale nel rapporto tra gli italiani e la conoscenza online.

La ricerca how-to come specchio della società digitale

La crescita delle query procedurali non è un dato isolato. È il riflesso di una società che vuole capire prima di agire, che pretende trasparenza e accessibilità, che non si accontenta più di risposte vaghe o di contenuti scritti per impressionare anziché per informare.

Per chi produce contenuti digitali, giornalisti, editori, creator, questa è tanto una sfida quanto un’opportunità: costruire un’informazione davvero utile, misurata non sul numero di clic, ma sulla qualità della risposta che riesce a dare a chi, in un qualsiasi momento della propria giornata, apre un browser e digita “come si fa”.