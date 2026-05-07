La Responsabilità Civile della Pubblica Amministrazione tra Diritto Civile e Amministrativo, Convegno al Tar

Il delicato equilibrio tra l’esigenza di contenimento della spesa pubblica e la necessaria effettività della tutela del cittadino torna al centro del dibattito giuridico. Venerdì 8 maggio 2026, dalle ore 14:45 alle 18:00, la Sala Udienza del Tar Lecce ospiterà il prestigioso convegno multidisciplinare dal titolo: «La Responsabilità civile della Pubblica Amministrazione tra diritto civile e diritto amministrativo».

L’evento è frutto della sinergia tra Aiga Lecce (Associazione Italiana Giovani Avvocati), l’Ordine degli Avvocati di Lecce, la Camera Amministrativa di Lecce, Brindisi e Taranto e la Camera Civile Salentina.

I lavori saranno aperti da Leonardo Maruotti, Consigliere Nazionale Aiga, a cui seguiranno i saluti istituzional di Adriana Poli Bortone, Sindaco di Lecce; Antonio De Mauro, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lecce; Francesco G. Romano, Presidente Aiga Lecce; Luigi Quinto, Presidente della Camera Amministrativa e Salvatore Donadei, Presidente della Camera Civile.

L’introduzione scientifica sarà affidata ad Antonio Pasca, Presidente del TAR Lecce, mentre la presidenza della sessione sarà curata daAnnamaria Fasano, Consigliere di Stato e già Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione.

Il convegno analizzerà la responsabilità civile della Pubblica Amministrazione sotto una duplice lente (civilistica e amministrativa), estendendo l’analisi dagli Enti territoriali (Comuni, Province, Regioni) alle Aziende Sanitarie e ai Consorzi.

Il programma prevede interventi di Antonio Esposito (Pres. Sezione Civile Corte d’Appello di Lecce) che approfondirà i profili evolutivi della responsabilità; Giovanni Gallone e Francesco Cocomile (Consiglieri di Stato) che analizzeranno la giurisprudenza più recente e, infine, Francesco Porcari (Docente di Diritto Processuale Civile): focalizzerà l’attenzione sugli aspetti procedurali.

Al centro del dibattito vi saranno temi di stretta attualità come il danno da perdita di chance; l’elemento soggettivo della responsabilità, analizzato alla luce della giurisprudenza sovranazionale e la responsabilità da automazione amministrativa, con un’analisi pionieristica sull’impiego dell’Intelligenza Artificiale nei procedimenti della PA.

L’iniziativa, fortemente voluta dai rappresentanti di Aiga Lecce, mira a fare chiarezza su argomenti di impatto sistemico. In un’epoca di trasformazione digitale e vincoli di bilancio, garantire che il cittadino non resti privo di tutela di fronte a un provvedimento illegittimo è, oggi più che mai, un presidio di democrazia e legalità.