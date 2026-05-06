Estate 2026, vertice sulla scurezza in mare a bordo della Nave “Urso”

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, la sicurezza del litorale salentino torna al centro dell’agenda istituzionale. Nella mattinata odierna, alle ore 9:30, si è svolta una tiunione tecnica di coordinamento in una cornice d’eccezione: il mare aperto. L’incontro ha avuto luogo a bordo dell’unità navale “G.121 Urso” della Guardia di Finanza, durante una navigazione operativa lungo le coste di competenza.

Presieduto dal Prefetto di Lecce, Natalino Manno, il vertice ha visto la partecipazione dei massimi esponenti delle Forze dell’Ordine e, nello specifico; il Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza Generale di Divisione Guido Mario Geremia; il Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Bari Generale di Brigata Armando Franza; il Comandante Provinciale di Lecce delle Fiamme Gialle Generale di Brigata Stefano Ciotti e il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Andrea Siazzu.

L’obiettivo prioritario dell’incontro è stato definire linee guida congiunte per garantire l’ordine pubblico e la sorveglianza della linea di frontiera marittima. Tra i punti cardine discussi la vigilanza attiva per prevenire trattenimenti abusivi e fenomeni di degrado che potrebbero compromettere la stagione turistica; le strategie per la salvaguardia del patrimonio naturalistico costiero e contrasto alla pesca di frodo e il ruolo della Guardia di Finanza come Polizia del Mare nella prevenzione del contrabbando di merci, armi e nel traffico di sostanze stupefacenti.

Durante la riunione, è emersa con forza la consapevolezza che la sicurezza non sia solo un dovere normativo, ma un elemento essenziale per lo sviluppo economico del territorio. Il potenziale turistico del Salento può esprimersi appieno solo se supportato da un ferreo rispetto della legalità.

“L’ordine e la sicurezza pubblica sono pilastri imprescindibili per coniugare la vocazione turistica della provincia con il valore delle regole,” è stato ribadito durante il briefing operativo.

Grazie a questa sinergia tra Prefettura, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e Carabinieri, il dispositivo di controllo è pronto a garantire ai residenti e ai numerosi turisti previsti una stagione all’insegna della serenità e della protezione del territorio.